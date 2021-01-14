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Олимпиадные школы МФТИ запускают интенсив для старшеклассников

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Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

С 11 по 14 февраля пройдёт интенсив для учащихся 10-11 классов от Олимпиадных школ МФТИ. Интенсив поможет подготовиться к ведущим перечневым олимпиадам, которые дают право поступить в вуз без экзаменов. Для участия надо зарегистрироваться на сайте проекта.

Олимпиадные школы МФТИ запускают интенсив для старшеклассников

Образовательный интенсив открыт по следующим направлениям: математика, физика, химия и информатика. Ежедневно участники будут заниматься с преподавателями по восемь академических часов. Задания курса составлены с учётом требований ведущих олимпиад: «Физтех», «Курчатов», «Московская олимпиада школьников», «Росатом», «Всесибирская олимпиада». 

Школьники не только изучат теорию, но и сделают упор на практику. Для них подготовят много задач на самостоятельное прорешивание. После можно будет разобрать задачи с ассистентами интенсива. 

Вести занятия будут члены жюри олимпиад, кандидаты наук и преподаватели сильнейших технических вузов России. 


Фото на обложке: Unsplash

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