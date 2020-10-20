МФТИ проведёт Олимпиадную школу в онлайн-формате
С 25 по 31 октября 2020 года МФТИ организует Олимпиадную школу для учеников 7-11 классов. Ребятам предложат занятия по информатике, математике, физике и химии. Для участия необходимо пройти отборочное тестирование, сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.
В Олимпиадной школе с учениками будут заниматься опытные наставники — члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, преподаватели ведущих российских и зарубежных вузов (МФТИ, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Политехническая школа в Париже и Северо-Восточный университет Бостона).
Помимо основных занятий и подготовки к олимпиадам организаторы обещают игры, дискуссии и квизы, чтобы подружить ребят.
Фото на обложке: Shutterstock / insta_photos
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