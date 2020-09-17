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МИСиС подводит итоги научного конкурса

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

18 сентября МИСиС подведёт итоги научного конкурса на Молодёжной премии в области науки и инноваций. Среди участников будет распределено 3 миллиона рублей. Научный конкурс направлен на поиск талантливой молодёжи.

МИСиС подводит итоги научного конкурса

Молодёжная премия в области науки и инноваций — конкурс для студентов и школьников. Он проходит в видео-формате. Участники снимают короткие ролики о своём проекте и доступным, простым языком рассказывают о нём. 

Участвовать могут ребята из любой точки мира, конкурс полностью проходит онлайн. В 2020 году на конкурс подали заявки из 90 населённых пунктов России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана.

18 сентября четыре лучших команды получат гранты на продолжение научных исследований. Жюри конкурса — независимые эксперты из госкорпораций, институтов развития, бизнес-компаний и научно-образовательных центров. 

В конце мероприятия проведут Science Slam MISIS — научные баттлы молодых учёных в формате стендап. Смотреть мероприятие можно в группе во ВКонтакте.

Фото на обложке: Shutterstock / Yulia Grigoryeva

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