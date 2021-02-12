Мода на госсектор: почему молодым специалистам стоит работать в компаниях с госучастием

Госсектор сегодня предлагает новичкам на рынке труда не только все возможности для обучения, но и престижные рабочие места с перспективой. Грамотные и энергичные специалисты — это актив, который не теряет в цене даже в эпоху COVID-19. Пока большинство компаний сокращали издержки и штаты, госкорпорации занимались активным поиском молодых и перспективных кадров.

Главное, на что смотрят соискатели, выбирая себе работодателя — заработная плата. Причем этот критерий важен как для старшего поколения, так и для представителей поколения Z. Соцпакет, комфортный офис и грамотный карьерный путь — параметры, которые всегда были важны при выборе идеальной работы, — для молодёжи отходят на второй план. У молодых специалистов в приоритете инвестирование в свои профессиональные компетенции, разностороннее развитие и обучение в рамках компании. К такому выводу пришли эксперты международной рекрутинговой компании Hays.

Почему не надо бояться работы в госкомпаниях

Для многих выпускников российских вузов госсектор представляется этаким заповедником для тех, кто досиживает до пенсии. Здесь молодого специалиста ждёт скучная, низкооплачиваемая и непрестижная работа без карьерных перспектив — подобный миф ещё жив. Он уходит корнями в 90-ые годы, когда перед родителями сегодняшних зумеров открылись возможности карьерного и профессионального роста в нарождающихся частных компаниях. Тогда на их фоне компании с госучастием казались неповоротливыми, забюрократизированными мастодонтами. Но, как и многие мифы, миф о госсекторе уже давно не соответствует реальному положению дел.

Сегодня госсектор идёт по пути омоложения кадров и модернизации. Именно здесь аккумулированы лучшие вакансии с конкурентными рыночными зарплатами, которые интересны молодым специалистам, только начинающим свою жизнь в профессии.

Компании с государственным участием непосредственно задействованы в реализации национальных программ развития России до 2030 года и поэтому должны соответствовать вызовам времени. В том числе и в компании «ДОМ.РФ». Ребята обучаются вначале в наших карьерных проектах, затем — в процессе работы. Но, взаимодействуя с ними, обучается и сама компания, становясь более мобильной, актуальной.

Одна из программ, мотивирующих нас на привлечение молодежи, — нацпроект «Жильё и городская среда», призванный улучшить качество жизни в российских городах. Для этого запускаются масштабные проекты комплексного развития городских территорий, стартуют новые строительные проекты. Понятно, что подобный национальный проект, учитывая его масштабность, самым непосредственным образом влияет на жизнь людей. А это — большая ответственность.

Работа в крупной госкорпорации позволяет ощутить свою причастность к реально большому, государственному делу. Занятость в этом секторе может быть привлекательной для тех, кто хочет быть полезным обществу в целом, а не просто работать на увеличение прибыли конкретного акционерного общества.

В госкомпаниях есть возможность увидеть результат своих усилий, почувствовать сопричастность к масштабным изменениям в стране в целом.

Да, работа в госкомпании накладывает дополнительные обязательства и ответственность. В ней есть оправданные требования к тому, как выстраивать отношения с партнёрами, заказчиками и клиентами. Но корпоративную культуру формируют люди, которые работают в компании. И будьте готовы к тому, что если в компании собралась команда единомышленников, которые ориентированы на конечный результат, то от вас это требует большей самоотдачи, чем прописано в сухих параграфах должностной инструкции.

Госсектор воспринимает молодых специалистов как полноценных сотрудников, которые могут занимать стартовые позиции и реализовывать себя, приносить ощутимую пользу компании с учётом стоящих перед ней задач.

В поисках талантов

Госкомпании активно занимаются поиском молодых и перспективных кадров. На это нацелены и расширенные образовательные программы, и стажировки, инициируемые госкомпаниями для студентов. Участвуя в них, молодежь не только может скорректировать направление своего образования, но и наладить перспективные рабочие связи и даже устроиться на работу.

Недавно стартовал очередной набор на уже третью волну дистанционной образовательной программы «Точка роста в ДОМ.РФ», выпускники которой смогут найти применение в банковской сфере. Участники этой программы (молодые специалисты без профессионального опыта) знакомятся с лучшими бизнес-практиками в отрасли и экспертами компании. Они могут посмотреть изнутри, как выстраиваются рабочие процессы.

В качестве иллюстрации — для участников второй волны «Точки роста», которая состоялась в августе этого года, были организованы 36 мастер-классов и вебинаров на темы, связанные с построением карьеры в банковской сфере, рынком недвижимости, розничными продажами, особенностями малого бизнеса, цифровыми технологиями в жилищном кредитовании.

Прокачивайте скиллы

Молодые специалисты при поиске работы сталкиваются с классической проблемой — как получить должность, не имея опыта работы? И в то же время — как набраться этого опыта, если не получается попасть в интересную компанию? Эта проблема обострилась в период пандемии, когда многие компании не просто перешли на удалёнку, а прекратили нанимать на работу новых сотрудников.

Выход — воспользоваться возможностями стажировки в госкомпании. Здесь не встретишь стажировку ради стажировки. Здесь если работают с молодыми специалистами, то готовят под себя. Чтобы в дальнейшем они развивались именно в компании.

Если молодой специалист себя хорошо зарекомендует во время прохождения стажировки, то в компании обязательно найдут для него позицию. Или же он попадет в кадровый резерв и через некоторое время сможет трудоустроиться.

При отборе кандидатов учитывается, что у них должны быть более развиты soft skills, а hard skills можно приобрести в процессе работы или стажировки. Кроме того, в нынешней ситуации, когда многие работают дистанционно, очень важен элемент самомотивации и самоорганизованности.

Несколько советов, как искать работу

Начать можно с сайтов интересующих вас компаний. У большинства крупных организаций есть карьерные разделы, там указаны контакты, куда можно направить резюме. Например, у госкорпорации «Росатом» есть отраслевой карьерный портал для студентов и выпускников, где можно ознакомиться с вакансиями, стажировками и практиками. Программа стажировок подробно описана на специализированных порталах РЖД, ЦБ, Сбербанка. Соцсети организаций также поближе знакомят со спецификой работы.

Во многих российских вузах существуют карьерные центры, которые помогают студентам и выпускникам найти работу. Следите за социальными сетями своего университета — там могут появиться объявления об интересных вакансиях.

Не пренебрегайте бесплатными образовательными мероприятиями с участием экспертов той или иной компании. Таким образом можно напрямую познакомиться с сотрудником компании и узнать какие-то подробности.

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