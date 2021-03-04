Молодые учёные смогут внедрять инновации на предприятиях ГК «ЭФКО»

Группа компаний «ЭФКО» и Фонд поддержки молодых учёных Геннадия Комиссарова «Синтез» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения планируется привлекать молодых учёных к исследованиям и внедрениям инновационных решений на предприятиях «ЭФКО». Сотрудничество компаний направлено на повышение интереса молодых учёных к профессии и развитию.

Совместная работа компаний начнётся с конкурса «Научная стажировка». Конкурс поддержит учёных и поможет сделать им первые шаги в карьере. У молодых специалистов будет возможность интегрировать научные идеи в бизнес-процессы ведущих предприятий страны. Победителей конкурса пригласят на стажировку в инновационный центр «Бирюч — НТ».

Благодаря новому партнёрству студенты или недавние выпускники, которые занимаются научной деятельностью, смогут внести свежий взгляд на развитие технологий в пищевой промышленности.