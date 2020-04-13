«В 11 классе меня три раза чуть не отчислили, а я прошла на бюджет в МГУ»

Много чего шло не по плану. Лидия мечтала попасть в МФТИ, а прошла в МГУ; хотела стать ветеринаром или полицейским, а учится на мехмате. Она рассказала про свой необычный путь к профессии.

Лидия Михина – не самая прилежная ученица. Она прогуливала школу, но при этом готовилась к ЕГЭ. Главным стимулом для поступления в московский вуз были друзья, с которыми она познакомилась в онлайн-школе « Фоксфорд ».

Долгий путь к математике

Кем я только не мечтала стать в детстве: продавщицей, врачом, юристом. В 9 классе собиралась пойти в школу полиции, даже обществознанием стала активно заниматься. Потом захотела стать ветеринаром — и два года усиленно учила биологию и химию.

Но и на этом мои поиски не закончились. Я решила, что я гуманитарий. Собиралась сдавать всё и сразу: историю, литературу, обществознание и английский язык.

Знаний по этим предметам у меня было недостаточно – я стала искать, где бы их подтянуть. Смотрела курсы в интернете, случайно попала на занятия по физике и математике, и мне понравилось! Так что к математике я пришла только в 11 классе, и она мне давалась вообще без проблем.

Школьные прогулы и золотая медаль

Я училась не в самой лучшей школе в Магнитогорске. До пятого класса я была отличницей, слушалась маму, делала все домашки. А потом поняла, что даже если я не готовлюсь, все равно остаюсь отличницей.

В 10 классе по 8-10 часов в день я готовилась к ЕГЭ и часто прогуливала школу (не делайте так). В 11 классе меня даже хотели отчислить целых три раза, но благодаря моей классной руководительнице и лояльности остальных учителей всё обошлось.

Закончила школу я с золотой медалью.

Подготовка к экзаменам онлайн

Основная подготовка пришлась на 10 класс: я смотрела онлайн-курсы по физике и русскому языку. Когда я только пришла в «Фоксфорд», мне показалось, что там все были умнее меня. Я поставила себе цель это изменить и полгода активно ботала, решила множество заданий по ЕГЭ. У меня получилось здорово улучшить свои знания, меня даже хвалили преподаватели.

Еще я готовилась самостоятельно. Мы подружились с ребятами, которые проходили онлайн-обучение: скидывали друг другу интересные задания в соцсетях и решали их вместе. Был азарт справиться с любой сложной задачей.

В 11 классе я узнала про выездную школу «Фоксфорда» в Москве и очень захотела поехать. Мы сели с мамой за стол, и я сказала: «Мама, я еду в Москву!». Мне удалось убедить всех, что это очень важно для поступления.

Это был классный опыт. Я познакомилась с крутыми ребятами, со многими дружу до сих пор. Я даже расплакалась, когда улетала домой.

После выездной школы я приняла участие в олимпиаде по математике в МФТИ. К сожалению, до призера мне не хватило пары баллов.

Любовь к МФТИ и выбор профессии

Я очень хотела поступить в МФТИ, весь 10 и 11 классы грезила этим. Планировала набить татуировку: «Горы по колено», когда поступлю. Все друзья, с которыми я познакомилась онлайн, учились в МФТИ. Вторым в приоритете был МГУ, затем — ВШЭ. Я не сомневалась, что поступлю. Цель была – точно остаться в Москве.

Когда я поступила в МГУ, даже думала, что буду еще раз пробоваться в МФТИ, но мне очень повезло с одногруппниками. Они подарили мне толстовку с символикой МФТИ, чтобы физтех всегда был со мной. Еще важную роль сыграло общежитие – в МГУ оно реально классное. Так что теперь я учусь в МГУ, и мне все нравится.

Я выбирала из двух направлений: математика и астрономия. Математика мне всегда легко давалась, а астрономия – очень интересная и неизведанная сфера, она меня всегда манила. В итоге я выбрала мехмат.

Планы на будущее и астрономия

Сейчас я куратор на онлайн-курсах, проверяю работы школьников. В МГУ есть возможность пойти на стажировку в крупные компании со второго курса. Очень этого жду.

Я постоянно изучаю что-то новое, например, сейчас это курс биолога из МГУ. Еще меня до сих пор интересует астрономия, поэтому я планирую походить на лекции. Наш вуз поддерживает всестороннее развитие, так что есть возможность даже договориться о сдаче экзамена.

4 совета, которые я бы дала выпускникам:

Не откладывайте дела, которые делаются меньше пяти минут.

Не переживайте из-за экзаменов: лучше потратьте свою энергию на подготовку.

Хорошо готовьтесь к дополнительным вступительным испытаниям.

Выберете несколько вузов, куда хотите поступить.

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