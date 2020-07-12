Ad Astra — частная школа Илона Маска. Как она работает и кто может в нее поступить

У вас есть ребенок в возрасте от 8 до 13 лет, и вы недоумеваете, зачем ему тратить столько времени на изучение иностранных языков, ведь совсем скоро может появиться компьютерный перевод в режиме реального времени? Если вы живете в районе Лос-Анджелеса, у Илона Маска есть для вас решение — это частная школа Ad Astra.

Ad Astra открылась в кампусе SpaceX в Хоторне в 2014 году — вскоре после того, как Маск забрал своих пятерых сыновей из школы Mirman для одаренных детей. Управлять новым учебным заведением он пригласил одного из учителей Mirman Джошуа Дана. В первый год работы Ad Astra дети Маска (близнецы 2004 года рождения и тройняшки 2006 года рождения) составляли более половины ученического состава, остальные дети были из семей сотрудников SpaceX, указывало издание Ars Technica.

Позже Ad Astra немного расширилась: к концу 2018 года там получали образование более 30 учеников в возрасте от 7 до 14 лет (включая детей Маска). В этой школе изучают естественные науки, математику, робототехнику и искусственный интеллект. Практически все в Ad Astra устроено необычно — от оценок (которые полностью отсутствуют) до секретности, которая окружает процесс приема в школу. Ранее сообщалось, что туда могли поступить только дети сотрудников SpaceX — причем только те из них, кто получил специальное приглашение.

«Я слышала от разных семей из SpaceX, что им так и не удалось получить информацию о школе, хотя она упоминалась как одно из преимуществ работы в компании», — рассказала изданию The Hollywood Reporter Кристина Саймон, соавтор книги о частных начальных школах в Лос-Анджелесе.

Кажется, в последнее время ситуация изменилась. Если еще недавно сайт школы состоял только из логотипа и адреса электронной почты, то теперь там появилась информация о поступлении и ссылка на портал для родителей учеников, защищенный паролем.

«В процессе приема в школу мы стараемся выявлять учеников и семьи, которые могут сделать свой вклад в творческую обстановку и разнообразие нашего маленького коллектива», — говорится на сайте. В Ad Astra принимают детей в возрасте от 8 до 13 лет. Предпочтение отдается кандидатам из Лос-Анджелеса, но дети из других стран тоже могут подать заявку (хотя пока не совсем понятно, как будет организовано их обучение).

Ребенку предстоит заполнить анкету, в которой в том числе спрашивается, работает ли кто-то из его родителей в SpaceX, Tesla или Boring Company — трех компаниях Маска. Заявление от родителей можно не подавать, зато обязательно нужно приложить пример проекта или плана, который показывает «увлеченность, амбиции и оригинальность», а также рассуждения ребенка на одну из предложенных тем.

Анкета для будущих учеников. Фото: Ad Astra

Все затронутые в них проблемы очень в духе Маска. В первом эссе под названием «Златовласка» рассказывается об 11 вымышленных планетах. Детям нужно выбрать из них три лучших и три худших варианта для основания человеческой колонии (как известно, идея покинуть Землю как можно скорее считается одним из главных приоритетов Маска).

Одно из заданий. Фото: Ad Astra

«Картина №11» — это рассказ о находке утраченного полотна вымышленной знаменитой художницы во время строительных работ в ее родном городе. При жизни женщина завещала направлять все доходы от продаж ее произведений на обучение детей искусству. Кандидатам предлагается расставить пятерых возможных покупателей с разными финансовыми возможностями и разной деловой репутацией в порядке от лучших к худшим.

«Озеро» — это описание экологической катастрофы. Будущим ученикам предлагается определить, насколько виноваты в произошедшем представители шести сторон: ученые, политики, избиратели, СМИ, загрязнитель и темная фигура — «хозяин кукол», которого называют «богатым человеком, который боится, что новые правила могут повлиять на его бизнес-империю».

Авторы лучших работ будут приглашены для участия в следующих раундах собеседования. Кроме того, для них проведут экскурсию по школе.

Кандидаты, которые не прошли отбор, смогут присоединиться к учебному процессу Ad Astra из дома: директор Дан сообщил, что школа подготовит бесплатную онлайн-программу для детей, чьи родители выбрали домашнее обучение.

Ad Astra практически полностью существует на средства Маска. По данным Ars Technica, он передавал школе по $475 тысяч в год в 2014 и 2015 годах — об этом свидетельствуют налоговые документы, поданные в Налоговое управление США. В Ad Astra есть недостатки: например, неизвестно, продолжит ли он развивать школу, когда его дети завершат обучение.

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Фото на обложке: Jean_Nelson / Фотодженика