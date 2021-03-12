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Московский школьник выиграл в международном конкурсе по спортивному программированию

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

В МФТИ завершился международный онлайн-конкурс по спортивному программированию Moscow Workshops Juniors (MWJ). В сборах участвовали ребята из 15 стран. Победителем стал ученик 11 класса школы им. А.Н. Колмогорова при МГУ, рассказали в пресс-службе Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Московский школьник выиграл в международном конкурсе по спортивному программированию

Международный конкурс состоял из четырёх отборочных туров. По результатам каждого школьников 9-11 классов делили на три дивизиона. Занятия в каждом дивизионе проходили исходя из уровня подготовки участников и их интересов. На протяжении занятий формировался рейтинг участников. В последний день проводилась олимпиада по спортивному программированию.

Победителями стали: 

  • 1 место — Егор Лифарь, Москва.
  • 2 место — Валерий Родионов, Казань.
  • 3 место — Кирилл Кудряшов, Иваново.
  • 4 место — Almog Wald, Израиль. 

Далее ребята смогут поучаствовать в международной олимпиаде по программированию. По предварительным данным она пройдёт очно с 20 по 27 июня в Сингапуре. 


Фото на обложке: Unsplash

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