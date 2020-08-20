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Финансисты очень много зарабатывают — и другие мифы о профессии

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Ярослав Малиновский
Ярослав Малиновский

Эксперт SF Education, инвестиционный аналитик

Анна Меликян

Если вы до сих пор считаете, что финансисты — это группа богатеньких прожигателей жизни как из фильма «Волк с Уолл-Стрит», то вы заблуждаетесь. Увы, вокруг сферы финансов всё ещё есть много мифов — от огромных зарплат до повсеместного сексизма. Инвестиционный аналитик и эксперт SF Education Ярослав Малиновский разрушает самые главные — чтобы вы выбирали эту область без ложных представлений.

Финансисты очень много зарабатывают — и другие мифы о профессии

Финансисты получают очень большие деньги

Действительно, на фоне большинства других профессий финансисты получают достаточно много денег. Но доходы и возможности финансистов очень часто преувеличивают. Не в последнюю очередь это связано с тем, что мнение об их благосостоянии в широких кругах формируется в основном по фильмам в стиле «Волк с Уолл-Стрит».

Shutterstock / beeboys

Уровень доходов и безудержного потребления, который показан в этой талантливой кинокартине, действительно существует в реальной жизни, но у крайне ограниченного круга людей. Такие доходы доступны либо на управленческих позициях в инвестиционных банках, которые являются самым высокооплачиваемым местом для финансистов, либо у очень везучих, очень продвинутых и очень агрессивных трейдеров, которые проворачивают рискованные, но крайне удачные сделки по купле-продаже ценных бумаг.

Для большинства же из тех, кто работает в сфере финансов, уровень заработной платы (в Москве) выглядит в среднем так:

  • Стажер — 40-50 тыс. рублей /месяц
  • Аналитик, специалист — 70-150 тыс. рублей / месяц
  • Руководитель отдела (менеджер, ассоциат) — 160-250 тыс. рублей / месяц
  • Руководитель высшего уровня (например, финансовый директор) — 400+ тыс. рублей / месяц

При этом нельзя забывать, что кроме окладов существуют еще и бонусы. Если на начальных уровнях они, как правило, невелики и составляют условную «13 зарплату», то ближе к руководящим позициям размер премий существенно растет как в абсолютных рублях, так и относительно оклада. Для топ-менеджеров вполне нормальна ситуация, когда их годовой бонус за успешную работу равняется годовому окладу.

Для работы в финансах нужно сдать много сложных экзаменов

В финансовой сфере действительно существует полная колода разнообразных экзаменов, у каждого из которых есть своя целевая аудитория и область применения. Поговорим о наиболее распространенных из них — CFA, АССА и CIMA.

  • СFA (Chartered Financial Analyst) считается наиболее престижным экзаменом в сфере корпоративных финансов. На практике его наивысшая полезность концентрируется в таких сферах, как управление благосостоянием (wealth management), портфельные инвестиции (portfolio investments) и исследование рынков капитала (equity research). В остальных финансовых сферах его реальная эффективность сомнительна, хотя в некоторых случаях наличие сертификата CFA и является конкурентным преимуществом. А вот инвестиционные банкиры нередко считают CFA бесполезной бумажкой, и со своей стороны эти люди правы: в сфере сделок по слияниям и поглощениям, а также операций с капиталом компаний банк знаний к данному экзамену действительно не может похвастаться актуальными сведениями.
  • ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) — это основной международный экзамен в сфере бухгалтерского учета, аудита и финансового менеджмента. Этот экзамен, набрав свою популярность в сфере аудита, постепенно распространился на управление финансами организаций в целом, и сейчас это самый популярный сертификат у финансовых директоров и финансовых менеджеров. В мировых масштабах АССА для многих стран относится к must have для аудитора. Но Россия продемонстрировала здесь блестящее умение придумывать велосипед с квадратными колесами, зато свой: ввела собственный аттестат аудитора (РАЛ), из-за чего для отечественных аудиторов АССА по понятным причинам отошла на второй план.
  • CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) — детище Британского Содружества, которое до сих пор является самым популярным именно в данных странах (Европейский Союз и Россия существенно отстают в этом плане). Этот экзамен подтверждает в первую очередь квалификацию финансового управленца, потому что содержит вопросы относительно бизнеса и лидерства, в то время как близкая по смыслу АССА значительно сильнее делает упор на технические навыки — аудит, налогообложение, финансовый менеджмент. CIMA больше популярен у управленцев высшего звена — финансовых директоров, партнеров аудиторских компаний и т.д.

Экзаменов для финансистов существует действительно много, но не нужно в лучших сорочьих традициях бросаться на все блестящее: надо четко понимать, в какой сфере финансов вы хотите развиваться и какие экзамены для этого вам стоит (или не стоит) сдавать.

Финансисты работают только в инвестиционных банках

В инвестиционных банках работает хоть и самая высокооплачиваемая, но лишь малая часть всех финансистов. Многие трудятся в индустрии, на тех же предприятиях, что и все остальные люди.

Большинство финансистов тонким слоем распределено по всем организациям: почти в любой крупной или даже средней компании есть планово-экономический отдел, отдел финансового анализа. У крупнейших концернов, лидирующих на рынках, также обычно функционирует такие направления, как инвестиционный анализ, корпоративное финансирование, управление дочерними компаниями — и во всех этих отделах также работают финансисты. Кроме того, финансистами наполнены фирмы, которые активно работают с чужими финансами: коммерческие банки, страховые, лизинговые, факторинговые компании, фондовые биржи, негосударственные пенсионные фонды.

Shutterstock / SFIO CRACHO

Поэтому будет ошибкой считать, что финансисты — это горстка людей, сидящая в самой высокой башне города в офисе инвестиционного банка. Их намного больше, чем вы думаете — они среди нас.

Для финансиста главное — высшее экономическое образование

Легко догадаться, что, если бы секрет успеха заключался только в получении диплома хорошего экономического вуза, на рынке труда не кружились бы сотни выпускников-финансистов с голодными глазами, которых никто не хочет брать на работу.

Высшее экономическое образование — необходимое, но совершенно недостаточное условие для успешного трудоустройства. Ключевая проблема тут в том, что современные вузовские программы, как и преподаватели, кардинально отстают от нужд рынка труда, в результате чего мы имеем выпускника, помнящего наизусть полный учебник теорем, но не знающего базовых функций MS Excel. Именно из этой неподготовленности вузов к рыночным реалиям и растут корни требований работодателей к наличию хотя бы минимального опыта работы по специальности.

Выходов из этого заколдованного круга два: 

  1. Первый состоит в том, что вылезший из вузовского гнезда и еще не оперившийся выпускник (или студент последних курсов) устраивается на работу, не требующую первоначального опыта — как правило, это стажировка или низшая должность в финансовых компаниях, практикующих массовый набор. После этого выпускник уже переходит в лигу специалистов с опытом работы, перед которыми открывается значительно больше карьерных возможностей.
  2. Второй способ ликвидации недостатков системы высшего образования в пределах отдельно взятого финансиста — получение дополнительного сертифицированного профессионального образования, которое включает в себя освоение практических навыков для карьеры в финансах. Это прохождение дополнительных образовательных программ либо сдачуа профессиональных экзаменов, которые мы подробно обсуждали ранее.

Более того, известны кейсы, когда карьеру в финансах строили люди, которые имели высшее образование не в финансовой сфере (юридическое, физико-математическое), но получили необходимую финансовую квалификацию именно засчет частных образовательных программ и специализированных экзаменов.

Финансист — работа только для мужчин

Этот миф, который никак не соответствует реальности в XXI веке, и он легко опровергается беглым просмотром огромного количества профилей в LinkedIn, принадлежащих женщинам, построившим карьеру в сфере финансов.

В России, правда, ситуация с присутствием женщин в профессиональном сообществе финансистов обстоит не блестяще. При этом причины лежат как в плоскости работодателей (многие до сих пор считают женщин неспособными к сложной квалифицированной работе), так и в сознании самих женщин, которые элементарно боятся раскрыть свои возможности и считают, что не справятся со своими должностными обязанностями.

Shutterstock / SFIO CRACHO

Женщинам, нацеленным на построение финансовой карьеры, можно лишь пожелать быть смелее, не отчаиваться от проявлений сексизма и обращать внимание на компании с западной корпоративной культурой. В этих компаниях активно развиваются практики diversity (разнообразия) и привлечение женщин в коллектив не только допускается, но и приветствуется. Это связано с тем, что команды, обладающие гендерным разнообразием, работают эффективнее, более способны к генерированию нестандартных решений и проявляют высокий уровень мотивации.

Работодателям же, которые не признают женский профессионализм равным мужскому, будет интересно узнать, что женщины в среднем являются более исполнительными и ответственными сотрудниками, чем мужчины. У женщин сильнее развит эмоциональный интеллект, который является одним из важнейших навыков профессионала в XXI веке. Кроме того, женщины намного меньше, чем мужчины, склонны к нарушению правовых и этических норм.

Фото на обложке: Shutterstock / matrioshka

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