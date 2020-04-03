Как мой сын не пошел в вуз после школы и нашел себя

Мне 38 лет. Я вышла замуж в 20: сейчас моему старшему сыну Герману 17 лет, а младшему Мирону – 7. У меня три высших образования: инженерно-геологическое, педагогическое и экономическое. Мы с мужем предприниматели: в 21 год мы открыли свой бизнес – интернет-магазин техники. Через 10 лет его закрыли, так как поняли, что продажа техники не служит нашим жизненным целям.

В семь лет старший сын пошел в районную школу в первый класс. Через год я узнала, что по закону могу обучать ребенка сама, и забрала его из школы, потому что она мне не нравилась. Мы быстро проходили школьную программу дома, а в какой-то момент даже обогнали ровесников и перескочили через класс. При такой системе обучения у нас появилось много свободного времени для путешествий, совместного досуга, передачи своих жизненных ценностей и принципов ребенку.

Мне постепенно становилось понятно, что образование – это не набор знаний по школьной программе, а навыки, которые необходимы для взрослой жизни.



Герман Гласко

Как мы учились дома

Домашнее обучение сэкономило много времени и мне, и сыну. Он научился помогать по хозяйству, обслуживать себя. Сперва он просто выполнял задания, которые я записывала в дневник, а в девять лет он уже сам начал ставить себе планы по выполнению объема работ. Русский, математика, иностранный язык изучались весь год, а остальные предметы – блоками.



Плюсы домашнего обучения

Очень быстро мы привыкли учиться везде: в машине, на прогулках, в путешествиях, в магазинах. Мы могли поехать в гости, застрять в пробке и выучить «Бородино», а на заправке повторить таблицу умножения, считая сколько литров бензина мы сможем купить на тысячу рублей. По мере взросления сына я все меньше включалась в его образование. Младший сын сейчас в первом классе: я работаю с ним три часа в неделю, чтобы он нормально шел по программе.

На домашнем обучении гораздо больше свободного времени. Большой бонус такого подхода в сохранении физического и психического здоровья. Ребенок много двигается и постепенно приобретает навыки через реальный опыт. Я считаю, что качество учебы дома выше, потому что в школе формируется навыки «видимости деятельности» и «отсутствия ответственности за результат». С социализацией у моих детей тоже нет никаких проблем: они много общаются и ведут активный образ жизни.

Скоро мне будет 40. Почти никто из моего окружения не смог проработать 20 лет в одной профессии, успешными стали те, кто не раз менял вид деятельности. Поэтому очень странно просить подростка в 16 лет определиться с профессией и направлением обучения в вузе.



Как Герман вернулся в школу, но через год снова стал учиться дома

В 2013 году по середине учебного года Герман попросился в школу. Через неделю он попросился обратно, но было уже поздно. В 2013 году отменили выплаты семейникам, и никто не хотел с нами связываться. Сын стал мечтать о поступлении в школу для одаренных детей «Лига школ» в 7 класс. Он сам подготовился к экзаменам и прошел большой конкурс.



Год обучения в «Лиге» очень многому научил сына и всю нашу семью. Это было очень насыщенное время: он ходил в походы, познакомился с новыми людьми, получал новые знания и общение. Он был самым младшим в классе, поэтому у него возникли некоторые проблемы в общении. Были также сложности с обучением, занятия по ночам, плохая успеваемость, несправедливость на экзаменах. В конце учебного года из-за реформы образования «Лига Школ» закрылась.



Герман думал, продолжать ли обучение в другой школе или возвращаться на домашнее обучение. Сын хотел освоить творческую профессию, поэтому снова стал учиться дома. Он сказал, что хочет пройти оставшуюся программу за 10 и 11 классы быстро и самостоятельно подготовиться к ЕГЭ.



Виктория Гласко

Почему он решил сразу не поступать в вуз

Весной 2018 года он окончил школу, а в августе ему исполнилось 16. Я намеренно говорила, что сразу в вуз поступать не стоит. Уже случалось, что он оказывался самым младшим в классе – ему было трудно. Поэтому я предложила сделать паузу между школой и вузом в два года.

Эти два года я испытывала сильное давление от своих родственников, окружающих. Приходилось держать оборону, потому что хотелось дать сыну свободу. Давление было серьезным, несмотря на то, что сын – успешный и способный парень: он быстро закончил школу, стал зарабатывать.

Многие ужасались, советовали, чтобы он пошел хоть куда-нибудь – в колледж, на платное. Просто потому, что есть странный стереотип, что для успеха непременно нужен диплом.