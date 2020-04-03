Как мой сын не пошел в вуз после школы и нашел себя
Сын Виктории – Герман Гласко – закончил школу в 15 лет. Большую часть обучения – шесть лет из девяти — он провел дома. После окончания школы Герман сознательно не пошел в вуз и взял перерыв на два года. За это время он освоил несколько новых профессий. Сейчас Герман – тикток-блогер, у которого 783 тысячи фолловеров.
Недавно мы рассказывали историю Германа. А теперь публикуем рассказ его мамы Виктории, чтобы узнать, как ко всему этому относится она.
Виктория Гласко
Руководитель семейного клуба «Кайманчик», АНО «Центра содействия семейного образования».
Мне 38 лет. Я вышла замуж в 20: сейчас моему старшему сыну Герману 17 лет, а младшему Мирону – 7. У меня три высших образования: инженерно-геологическое, педагогическое и экономическое. Мы с мужем предприниматели: в 21 год мы открыли свой бизнес – интернет-магазин техники. Через 10 лет его закрыли, так как поняли, что продажа техники не служит нашим жизненным целям.
В семь лет старший сын пошел в районную школу в первый класс. Через год я узнала, что по закону могу обучать ребенка сама, и забрала его из школы, потому что она мне не нравилась. Мы быстро проходили школьную программу дома, а в какой-то момент даже обогнали ровесников и перескочили через класс. При такой системе обучения у нас появилось много свободного времени для путешествий, совместного досуга, передачи своих жизненных ценностей и принципов ребенку.
Мне постепенно становилось понятно, что образование – это не набор знаний по школьной программе, а навыки, которые необходимы для взрослой жизни.
Как мы учились дома
Домашнее обучение сэкономило много времени и мне, и сыну. Он научился помогать по хозяйству, обслуживать себя. Сперва он просто выполнял задания, которые я записывала в дневник, а в девять лет он уже сам начал ставить себе планы по выполнению объема работ. Русский, математика, иностранный язык изучались весь год, а остальные предметы – блоками.Очень быстро мы привыкли учиться везде: в машине, на прогулках, в путешествиях, в магазинах. Мы могли поехать в гости, застрять в пробке и выучить «Бородино», а на заправке повторить таблицу умножения, считая сколько литров бензина мы сможем купить на тысячу рублей. По мере взросления сына я все меньше включалась в его образование. Младший сын сейчас в первом классе: я работаю с ним три часа в неделю, чтобы он нормально шел по программе.
Плюсы домашнего обучения
На домашнем обучении гораздо больше свободного времени. Большой бонус такого подхода в сохранении физического и психического здоровья. Ребенок много двигается и постепенно приобретает навыки через реальный опыт. Я считаю, что качество учебы дома выше, потому что в школе формируется навыки «видимости деятельности» и «отсутствия ответственности за результат». С социализацией у моих детей тоже нет никаких проблем: они много общаются и ведут активный образ жизни.
Скоро мне будет 40. Почти никто из моего окружения не смог проработать 20 лет в одной профессии, успешными стали те, кто не раз менял вид деятельности. Поэтому очень странно просить подростка в 16 лет определиться с профессией и направлением обучения в вузе.
Как Герман вернулся в школу, но через год снова стал учиться дома
В 2013 году по середине учебного года Герман попросился в школу. Через неделю он попросился обратно, но было уже поздно. В 2013 году отменили выплаты семейникам, и никто не хотел с нами связываться. Сын стал мечтать о поступлении в школу для одаренных детей «Лига школ» в 7 класс. Он сам подготовился к экзаменам и прошел большой конкурс.
Год обучения в «Лиге» очень многому научил сына и всю нашу семью. Это было очень насыщенное время: он ходил в походы, познакомился с новыми людьми, получал новые знания и общение. Он был самым младшим в классе, поэтому у него возникли некоторые проблемы в общении. Были также сложности с обучением, занятия по ночам, плохая успеваемость, несправедливость на экзаменах. В конце учебного года из-за реформы образования «Лига Школ» закрылась.
Герман думал, продолжать ли обучение в другой школе или возвращаться на домашнее обучение. Сын хотел освоить творческую профессию, поэтому снова стал учиться дома. Он сказал, что хочет пройти оставшуюся программу за 10 и 11 классы быстро и самостоятельно подготовиться к ЕГЭ.
Почему он решил сразу не поступать в вуз
Весной 2018 года он окончил школу, а в августе ему исполнилось 16. Я намеренно говорила, что сразу в вуз поступать не стоит. Уже случалось, что он оказывался самым младшим в классе – ему было трудно. Поэтому я предложила сделать паузу между школой и вузом в два года.
Эти два года я испытывала сильное давление от своих родственников, окружающих. Приходилось держать оборону, потому что хотелось дать сыну свободу. Давление было серьезным, несмотря на то, что сын – успешный и способный парень: он быстро закончил школу, стал зарабатывать.
История с ЕГЭ
Во время перерыва ни разу не сидел без дела, освоил несколько профессий. Через год он захотел пойти в вуз и стал снова готовиться к ЕГЭ. С этим вышла любопытная история. Первый раз он, особо не занимаясь, сдал ЕГЭ по профильной математике на 45 баллов. Потом понял, что если баллов будет больше, их хватит на бюджет. И начал серьезно и много готовиться вместе с репетитором, который гарантировал результат. Знаете, сколько баллов он получил? 45. Пришел домой с серым лицом. Думал, что я буду его ругать. Но я обняла его и сказала, чтобы он радовался – значит, в вуз ему пока рано и надо думать о гуманитарных профессиях.
«Я была в шоке от услышанного»
Мы говорили о том, кем он хочет стать. Сидеть и работать за компьютером ему не нравилось. Он ответил, что хочет быть в движении, тусоваться с друзьями и получать за это деньги. Меня эти слова шокировали. То есть, я его обнимала и говорила, что поддержу, но внутри не соглашалась. Я просто не могла представить и долго прокручивала внутри, что это может быть за профессия. Телеведущий? Например, в «Орле и решке» ведущие путешествуют, развлекаются и получают деньги. Потом оказалось, он говорил про блогинг.
Как увлечение видеосъемкой переросло в серьезный заработок на TikTok
Герман увлекался видеомейкингом, а затем стал снимать разные развлекательные ролики для TikTok. Помню, как он радовался: «У меня 10 тысяч подписчиков! И еще 12 тысяч!». Я не обращала на это внимания, думала, что развлекается и ладно. Какое-то время он жил один, так как мы были за городом – это дало возможность делать то, что он хочет и наращивать фолловеров.
Но когда он принес первые серьезные деньги от этого, меня перещелкнуло. Во время прогулок, его часто узнавали, просили автографы. Это было так странно для меня – я даже не особо понимала, в чем это творчество. А он говорит: «Мама, посмотри, какие мне пишут сообщения».
Да, с точки зрения взрослых, он просто крутится перед камерой. Но подростки это ценят. Я вижу, как он старается, как монтирует каждый ролик. В какой-то момент нам каждый день стали приносить домой мягкие игрушки, суши, одежду, конфеты. Он стал брать младшего брата на развлечения. Это помогло мне принять его профессию. Значит, это все кому-то нужно.
Сейчас я могу сказать, что ребенок-блогер – это классно и приятно. Ты можешь прийти, а дома суши на всю семью. Один раз я сняла ролик, как Герман делает видео. Выложила и легла спать. Наутро там было полмиллиона лайков. Я не поняла, что происходит, но это помогло почувствовать себя в его шкуре. И это очень прикольно! И мне было очень приятно читать комментарии, видеть лайки, что кто-то даже начал делать что-то похожее под этот же трек.
Почему этот перерыв оказался верным решением
Самое важное что перерыв дал Герману – это попробовать себя в новых профессиях и найти то, что ему нравится. Он очень многому научился через практику. Я видела ежедневно его счастливые глаза. Он стал зарабатывать деньги и чувствует себя свободным. Он спокойно выбирает вуз, потому что знает, что может сам оплатить любое обучение. Если бы этих двух лет не было, он бы искал бюджетные вузы, и выбор был бы более скудным.
В свои 17 лет он знает, как зарабатывать деньги, у него появилась внутренняя уверенность, он научился вести коммерческие переговоры с крупными продюсерскими центрами и агентствами, выруливал конфликты внутри блогерского сообщества.
«Мне выражали сочувствие, потому что мой сын стал блогером»
Для меня эти два года — как высшее образование. Я рассказывала о нашем опыте в соцсетях, и люди не всегда воспринимали это позитивно. Знала, что будет много негатива. Писала посты в том числе для сына, чтобы у него не было иллюзий по поводу окружающего мира. Мне писали: «Я искренне сочувствую вашему сыну, потому что он блогер». Какие-то комментарии цепляли меня, и я работала над собой, чтобы изменить отношение к ситуации. А потом поняла, что люди имеют право критиковать других, но не нужно это воспринимать всерьез. Герман зарабатывает больше ровесников, знает больше, имеет несколько профессий. А взрослые люди сочувствуют ему.
Вокруг получения образования и диплома много стереотипов. Но это все ерунда, которая годами вбивалась в голову. Почему-то многим родителям важнее, чтобы их ребенок учился в вузе и был одним из студентов, чем работал, получал от этого удовольствие и помогал людям.
Многие миллениалы, как мой Герман или ваши герои Young, самодеятельные. Им не важно, как изменится мир или в какую страну они попадут. Молодые бизнесмены делают свой продукт полностью самостоятельно. И не зависят от других людей.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья
Материалы по теме
- 1 Карьера и жизнь в России глазами англичанина: «Рабочий день начинается поздно»
- 2 «За четыре маски я получил 500 000 рублей». Как я бросил школу и стал делать маски в Instagram
- 3 «Дул ветер, ржали дикие кони, над нами — звездное небо». Как три бауманца отправились на «Жигулях» в Дубай
- 4 «Если я не сдам ЕГЭ, мир не перевернется». История школьницы, которая совмещает учебу и хакатоны