Студент НИТУ «МИСиС» создал нейросеть, которая пишет картины

Николай Портнов из НИТУ «МИСиС» разработал нейросеть, которая создаёт картины. Он учит нейросеть писать в разных жанрах: она не только дополняет загруженные в неё работы, но и генерирует свои произведения с нуля. Разработкой заинтересовался Ивановский государственный политехнический университет, рассказали в пресс-службе НИТУ «МИСиС».

Николай Портнов начал разработку идеи на втором курсе. По словам автора, он хотел, чтобы нейросеть могла самостоятельно создавать что-то новое, а не воспроизводить уже загруженное в неё.

Учится нейросеть через подборки разных картин, которые просматривает. В начале сеть воспроизводит белый шум, а далее обучается более сложным элементам — цветам, узорам и фигурам. Затем осваивает рисование лиц и деревьев. На усвоение каждого паттерна требуется около десяти дней.

В дальнейшем разработку планируют использовать в ивановском текстиле. Художественно грамотная нейросеть может стать уникальным смысловым и технологическим преимуществом для ивановских производителей.

Фото на обложке: Unsplash