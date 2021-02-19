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Студент НИТУ «МИСиС» создал нейросеть, которая пишет картины

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Николай Портнов из НИТУ «МИСиС» разработал нейросеть, которая создаёт картины. Он учит нейросеть писать в разных жанрах: она не только дополняет загруженные в неё работы, но и генерирует свои произведения с нуля. Разработкой заинтересовался Ивановский государственный политехнический университет, рассказали в пресс-службе НИТУ «МИСиС».

Студент НИТУ «МИСиС» создал нейросеть, которая пишет картины

Николай Портнов начал разработку идеи на втором курсе. По словам автора, он хотел, чтобы нейросеть могла самостоятельно создавать что-то новое, а не воспроизводить уже загруженное в неё. 

Учится нейросеть через подборки разных картин, которые просматривает. В начале сеть воспроизводит белый шум, а далее обучается более сложным элементам — цветам, узорам и фигурам. Затем осваивает рисование лиц и деревьев. На усвоение каждого паттерна требуется около десяти дней. 

В дальнейшем разработку планируют использовать в ивановском текстиле. Художественно грамотная нейросеть может стать уникальным смысловым и технологическим преимуществом для ивановских производителей.


Фото на обложке: Unsplash

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