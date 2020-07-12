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Стартует международный конкурс проектов по нейротехнологиям и искусственному интеллекту NEUROTECH CUP 2020

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Открывается приём заявок на NEUROTECH CUP 2020 — конкурс для молодых учёных и инженеров в области искусственного интеллекта и нейротехнологий. Зарегистрироваться можно до 15 июля включительно, сами работы принимают до 5 сентября. Участвовать могут молодые учёные в возрасте от 18 до 30 лет, а также школьники и учащиеся колледжей. 

Стартует международный конкурс проектов по нейротехнологиям и искусственному интеллекту NEUROTECH CUP 2020

Разработки и проекты должны соответствовать одному из направлений:

  • интеллектуальные робототехнические системы и беспилотные аппараты;
  • человеко-машинные интерфейсы;
  • медицинская и реабилитационная техника;
  • образование;
  • VR и AR-технологии в медицине;
  • когнитивные технологии.

Конкурс состоит из двух секций — научно-исследовательской и инженерной. В инженерной секции участники представят более практические разработки, технические устройства и программно-аппаратные комплексы. В научной-исследовательской секции будут представлены исследования, выполненные конкурсантами. Они могут носить теоретический или прикладной характер. 

Школьников и учащихся колледжей младше 18 лет члены жюри будут оценивать отдельно. Разработки можно выполнять самостоятельно или в группах.

По результатам конкурса 20 лучших работ представят на Международной неделе нейронауки и нейротехнологий Samara Neuroweek 2020. 

Фото на обложке: Unsplash

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