Стартует международный конкурс проектов по нейротехнологиям и искусственному интеллекту NEUROTECH CUP 2020

Открывается приём заявок на NEUROTECH CUP 2020 — конкурс для молодых учёных и инженеров в области искусственного интеллекта и нейротехнологий. Зарегистрироваться можно до 15 июля включительно, сами работы принимают до 5 сентября. Участвовать могут молодые учёные в возрасте от 18 до 30 лет, а также школьники и учащиеся колледжей.

Разработки и проекты должны соответствовать одному из направлений:

интеллектуальные робототехнические системы и беспилотные аппараты;

человеко-машинные интерфейсы;

медицинская и реабилитационная техника;

образование;

VR и AR-технологии в медицине;

когнитивные технологии.

Конкурс состоит из двух секций — научно-исследовательской и инженерной. В инженерной секции участники представят более практические разработки, технические устройства и программно-аппаратные комплексы. В научной-исследовательской секции будут представлены исследования, выполненные конкурсантами. Они могут носить теоретический или прикладной характер.

Школьников и учащихся колледжей младше 18 лет члены жюри будут оценивать отдельно. Разработки можно выполнять самостоятельно или в группах.

По результатам конкурса 20 лучших работ представят на Международной неделе нейронауки и нейротехнологий Samara Neuroweek 2020.

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