Стартует международный конкурс проектов по нейротехнологиям и искусственному интеллекту NEUROTECH CUP 2020
Открывается приём заявок на NEUROTECH CUP 2020 — конкурс для молодых учёных и инженеров в области искусственного интеллекта и нейротехнологий. Зарегистрироваться можно до 15 июля включительно, сами работы принимают до 5 сентября. Участвовать могут молодые учёные в возрасте от 18 до 30 лет, а также школьники и учащиеся колледжей.
Разработки и проекты должны соответствовать одному из направлений:
- интеллектуальные робототехнические системы и беспилотные аппараты;
- человеко-машинные интерфейсы;
- медицинская и реабилитационная техника;
- образование;
- VR и AR-технологии в медицине;
- когнитивные технологии.
Конкурс состоит из двух секций — научно-исследовательской и инженерной. В инженерной секции участники представят более практические разработки, технические устройства и программно-аппаратные комплексы. В научной-исследовательской секции будут представлены исследования, выполненные конкурсантами. Они могут носить теоретический или прикладной характер.
Школьников и учащихся колледжей младше 18 лет члены жюри будут оценивать отдельно. Разработки можно выполнять самостоятельно или в группах.
По результатам конкурса 20 лучших работ представят на Международной неделе нейронауки и нейротехнологий Samara Neuroweek 2020.Фото на обложке: Unsplash
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