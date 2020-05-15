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Студенты Skillbox создали игру про навыки выживания в самоизоляции по мотивам Nintendo

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Новая игра-бродилка помогает осваивать главные навыки на самоизоляции — избегание людных мест и покупка товаров первой необходимости. Сценарий и внешний вид игры напоминают игры Nintendo из 80-х. 

Студенты Skillbox создали игру про навыки выживания в самоизоляции по мотивам Nintendo

Пользователь должен отвезти кота к ветеринару, избегая людных мест — стадионов, спортзалов и магазинов. На пути игроку встречаются предметы, помогающие выжить в изоляции: защитные маски, пакеты с гречкой и туалетная бумага. 

По задумке игрок должен выполнять задания, за успешное прохождение которых ему даются баллы. Чем меньше людных мест посетишь, тем больше баллов получишь. Эти баллы можно обменять на скидку на курсы Skillbox.

Фото на обложке: Unsplash

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