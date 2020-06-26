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Подготовительный курс в британскую магистратуру: зачем он нужен, как поступить и чему там учат

YOUNG
Диана Перловская
Диана Перловская

Автор телеграм-канала White Impressions

Мария Передок

Когда Диана Перловская училась в вузе в России, она мечтала об образовании в Британии. После магистратуры поступать на PhD за границу не решилась, потому что наука оказалась ей неинтересна. Был ещё один вариант — вторая магистратура.  

Увы, с её образованием на IT-направления не брали. К счастью, есть подготовительная программа Pre-Masters — на неё она и поступила. Сейчас Диана завершает курс Business Systems Analysis and Design (дизайн и аналитика бизнес-систем) в Лондонском университете Сити и делится своими впечатлениями о подготовительном курсе. 

Подготовительный курс в британскую магистратуру: зачем он нужен, как поступить и чему там учат

Кому пригодится Pre-Masters programme

Pre-Masters специально создан для тех, кто хочет поступить в магистратуру, но по каким-то причинам сразу это сделать не может. Такие курсы есть при многих университетах, поэтому стоит сначала выбрать магистратуру, а потом поступить на  подготовительный курс. В процессе обучения можно выбрать другое смежное магистерское направление, если в университете есть такая возможность.

Что надо знать о Pre-Masters:

  • Для поступления не нужны специальные навыки или высокие оценки в дипломе бакалавра, что позволяет таким образом начинать переквалификацию.
  • Принимают с меньшим баллом по IELTS (5.5, минимум в каждой части — 5.0).
  • После успешного окончания курса вас гарантированно возьмут в магистратуру! После моей программы по информатике я могла продолжить обучение в магистратуре по направлениям Business Systems Analysis and Design, технологии компьютерных игр, кибербезопасность, большие данные, человеко-машинное взаимодействие, программирование или информатика.
  • Курс даёт возможность понять, как будет строиться ваше будущее обучение: появится время осмотреться и, может быть, даже выбрать другой университет.
  • В другой вуз автоматического зачисления не будет, но для них наличие британского Graduate diploma (это что-то между степенью бакалавра и магистра), особенно если там будут хорошие оценки, — большой плюс. Каждое заявление рассматривается отдельно.

Британское правительство справедливо полагает, что учиться нужно на повышение квалификации, а я уже закончила магистратуру в России. К счастью, обоснование выбора курса Pre-Masters сменой своей специальности — достаточно веский аргумент, и студенческую визу Tier 4 мне выдали.

Как проходило обучение

Занятия были с понедельника по пятницу, кроме выходных, праздников и рождественских каникул. Нужно сказать, что преподаватели стараются разнообразить занятия и вызвать интерес к предмету. Мы проводили презентации, дебаты, мини-конференции, в классе и дистанционно сдавали небольшие письменные работы. У нас был курс академического английского, программирования, изучения крупных IT-систем, которые используются на многих предприятиях, исследовательских навыков, где нам рассказали отличия британской и «азиатской» образовательных систем и как проводить исследования. 

В конце года мы представили итоговую работу, по формату приближенную к диссертации, которая отражала наш уровень владения пройденным материалом. Кроме того, несколько раз в год преподаватели проводили с нами индивидуальные интервью, чтобы обсудить, как продвигается учебный прогресс и нужна ли помощь.

Учиться в магистратуре после этого намного легче. Курс построен так, чтобы студенты привыкли к постоянной одновременной работе над разными проектами, а не «от сессии до сессии живут студенты весело». Британская система образования требует развитого навыка тайм-менеджмента и самодисциплины.

Кажется, что свободного времени так много, но это иллюзия. Ведь свободное время должно быть посвящено чтению литературы. В документах даже прописано сколько часов внеклассной работы должно быть посвящено какому предмету. Мы также познакомились с системами Moodle (у разных университетов отличаются, но суть одна) и Turnitin.

Moodle — это обучающая среда, сайт, на который логинятся преподаватели и ученики. Туда отправляются задания и материалы, там же можно дистанционно их сдать, оттуда осуществляется доступ к электронной библиотеке и форуму с разделами, где можно спросить что-то, а другие ученики или преподаватель ответят. Сайт подскажет тебе, когда дедлайн, оповестит о новостях в университете, там можно отправить заявление о пропуске класса. С посещением строго — надо стремиться к 100%, но несколько дней можно пропустить по уважительной причине, а после — только со справкой от врача (скан можно прикрепить к онлайн-заявлению).

Turnitin — это сервис, который проверяет, добросовестно ли студент писал свою работу. В среднем в работе не должно быть цитат более чем на 10% от её объёма. Система по своей базе, в которую входят веб-сайты, интернет-журналы, газеты и электронные книги, а также работы других студентов, определяет, были ли уже такие же сочетания слов, и выставляет суммарный процент заимствования. Набрать 0% практически нереально, потому что система помечает от пяти одинаковых последовательных слов и там уже преподаватель смотрит, плагиат ли это или случайное совпадение. Считается нормальным получить примерно 40%, больше уже вызывает подозрения.

В Британии серьёзно относятся к теоретическому аспекту работ. Утверждения в своих работах нужно подкреплять обильными отсылками к релевантным научным работам.

Британская система образования стремится стимулировать студента к изучению материала и предоставляет ему для этого все возможности.

Но спрос будет строже — на экзамене нельзя сказать, что я этого не знаю, потому что у нас этого на лекциях не было, ведь у тебя было достаточно времени, чтобы глубоко проработать материал.

Сколько стоит подготовительная программа 

Обучение неминуемо дорожает, если в 2018 программа обошлась в £16 000, в 2020 со всеми расходами это будет более £18 000. На стипендии я не подавалась, но они есть — максимально можно покрыть стоимость обучения до £4 000. Кроме того, понадобится показать визовому офицеру наличие £1265 за каждый месяц обучения в столице, до девяти месяцев. Если вы будете учиться в Лондоне на курсе, который длится девять или более месяцев, то сумма, которая вам понадобится, составит £11,385.

Студенты получают многочисленные скидки: на проезд, посещение музеев и спортзалов. Также не стесняйтесь спрашивать на кассах в кафетериях, есть ли у них дискаунты для студентов.

Существуют сайты, например studentbeans, аккумулирующие специальные предложения для действующих студентов — они просят ввести ваш университетский почтовый ящик.

Как найти работу после окончания Pre-Masters

Программа по информатике была весьма загруженной, так что мои знакомые уходили с работы или брали отпуск на сессию (если они пытались совмещать с работой). Может быть, на других программах чуть легче.

Устроиться на работу уже после Pre-Masters возможно, но тоже достаточно сложно. После даты выпуска у вас будет пара месяцев разрешённого пребывания в запасе, поэтому обычно студенты отправляются в небольшое путешествие по стране, которое не могли совершить в выходные. Наличие диплома об образовании в Англии будет плюсом при общении с работодателем, но не с визовым офицером, особенно в связи с новой миграционной политикой. Если хочется найти работу, то нужно смотреть список компаний, которые дают визуС 2020 года студенты, получившие диплом в Великобритании в 2021 году и позже, получают право на работу на 2 года — Post-Study Work visa. Tier 2 и начать искать позицию ещё до приезда в страну. 

Вот уже после окончания магистратуры можно обратиться в отдел, который помогает студентам устраиваться на работу (оформить резюме и сопроводительное письмо, найти практику и многое другое), но Pre-Masters нужен именно для поступления в магистратуру. И если студент старался, то он получает заветное место в высшем учебном заведении Британии.

Фото предоставлены автором материала

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