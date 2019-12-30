Почему поколение Z не стремится к покупке своего жилья

Владение недвижимостью ограничивает мобильность и, как следствие, выбор работы, тем самым нанося урон экономике и финансовому положению людей, убежден журналист Forbes Питер Смирниотопулос. По его мнению, из-за кризиса 2008 года, в результате которого многие семьи столкнулись с ипотечными проблемами, повзрослевшее поколение Z не стремится обзавестись собственным жильем.

В 2008 году родители, стремящиеся скрывать финансовые трудности от детей, чтобы не травмировать их, вероятно, сильно преуменьшали потрясение из-за неожиданного осознания, что стоимость их дома куда меньше, чем размер долга по ипотеке. Для многих американская мечта о домовладении стала американским кошмаром о потере права выкупа или, в лучшем случае, о существенном снижении цены имущества.

Однако эти события все равно сказались на поколении Z (родились в период с 1995 по 2015 годы): неудивительно, что после экономического кризиса 2008 года и сопровождающего его жилищного кризиса они отказываются от владения недвижимостью, становясь поколением без постоянного адреса. Похоже, что зумеры воплотили в жизнь мою теорию более чем десятилетней давности о том, что домовладение ограничивает мобильность человеческого капитала. Отчасти это важно, потому что со следующего года представители поколения Z будут составлять 40% всех потребителей и их предпочтения в жилищных вопросах повлияют на строительство многоквартирных домов, восстановление городской среды и развитие инфраструктуры в течение следующих двух десятилетий, вплоть до 2040 года.

Нежелание быть связанным долгосрочными отношениями с физическим жильем, а тем более наполнять его имуществом, которое впоследствии понадобится перевозить, отразилась на коммерческой недвижимости, особенно на многоквартирном строительстве. По сравнению с другими поколениями, процент домовладения среди зумеров и миллениалов, которые им предшествовали, значительно ниже, так как они тяготеют к новым концепциям дома.

«Согласно данным Census Bureau, опубликованным в конце февраля 2019 года, уровень домовладения среди американцев в возрасте от 35 до 44 лет вырос до 61,1% в четвертом квартале 2018 года с 58,9% годом ранее. Среди покупателей в возрасте до 35 лет эта доля составила 36,5% по сравнению с 36% годом ранее», — писало агентство Bloomberg.

Зумеры и миллениалы отдают предпочтение расположению жилища (как правило, выбирая город), а не его размеру (им не нужны отдельные дома для одной семьи). Из-за этого стремления к доступной городской жизни квартиры для традиционной аренды стали заменяться микроюнитами и коливингами, годовая оплата — помесячной, а покупка мебели — ее арендой. 72% представителей поколения Z, предпочитают арендовать вещи, а не владеть ими, что является самым высоким показателем среди всех опрошенных демографических групп.

Если у вас нет машины, доехать до ближайшей IKEA может быть непросто. Следовательно, стартапы в сфере FaaS (furniture as a service — «мебель как услуга») стали актуальными. Примером такого бизнеса является компания Fernish.

«Fernish, основанная в конце 2017 года, нацелена на молодых городских специалистов, которые хотят арендовать модную, стильную мебель по доступным ценам и пользоваться ею столько, сколько им нужно. Компания также предлагает вариант сдачи в аренду с последующим выкупом. С момента основания стартап привлек тысячи клиентов и сдал в аренду миллионы предметов мебели, в основном в Лос-Анджелесе и Сиэтле», — рассказывает сооснователь Fernish Майкл Барлоу.

В то время как миллениалы достигли того жизненного этапа, на котором все предыдущие поколения обзаводились своим домом, следующие за ними зумеры стали силой, стимулирующей рынок коливингов и FaaS. В будущем непостоянство поколения Z будет влиять на все — от размеров жилья до условий аренды.

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