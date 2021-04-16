Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Студент ИТМО создал гитару, на которой сможет научиться играть любой человек

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор раздела YOUNG

Мария Передок

Стартап студента из университета ИТМО Noli Music позволяет практически каждому человеку научиться играть на гитаре. В гитаре используются струны, как на настоящем инструменте, а не кнопки. Разработка предназначена как для новичков, так и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Студент ИТМО создал гитару, на которой сможет научиться играть любой человек

Инструмент имеет несколько режимов: 

  • стандартный;
  • игра на одной руке;
  • игра одним пальцем.

Специально установленные датчики на грифе гитары считывают положение пальцев и дают импульс электронике для воспроизведения звука из загруженных в неё сэмплов. Этот принцип разработчики позаимствовали у синтезатора. 

Стартап помогает любым людям научиться игре на инструменте, в независимости от их физических возможностей и проблем со здоровьем. Например, люди с синдромом Дюшенна или другими подобными заболеваниями могут без труда использовать гитару. Для извлечения звука не надо прикладывать усилия, достаточно просто прикоснуться к струне.

Также можно включить режим подсветки нот — во время игры на грифе будет подсвечиваться, какой аккорд и когда надо зажать. Специальное приложение будет контролировать точность игры и подсказывать, попали ли вы в ритм. 

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.

Сейчас у стартапа есть предзаказы в России и Америке. 


Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почта Банк запустил квест «Я люблю тебя, Россия!»
  2. 2 Всеобщий ликбез, новые типы кубитов и физики с бизнес-образованием: названы тренды в квантовых технологиях
  3. 3 «Интересный опыт»: в Astana Hub рассказали о результатах Invest Day
  4. 4 Японский оператор «здорового фастфуда» 2foods запускает фудтех-парк в Токио
  5. 5 Российские школьницы победили в Европейской математической олимпиаде
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

19 апреля 2021

SMZ Hack 2.0

20 апреля 2021

Конкурс стартапов от EMERGE 2021

22 апреля 2021

ESG и устойчивое развитие

Все ВОЗМОЖНОСТИ