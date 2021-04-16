Студент ИТМО создал гитару, на которой сможет научиться играть любой человек

Стартап студента из университета ИТМО Noli Music позволяет практически каждому человеку научиться играть на гитаре. В гитаре используются струны, как на настоящем инструменте, а не кнопки. Разработка предназначена как для новичков, так и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Инструмент имеет несколько режимов:

стандартный;

игра на одной руке;

игра одним пальцем.

Специально установленные датчики на грифе гитары считывают положение пальцев и дают импульс электронике для воспроизведения звука из загруженных в неё сэмплов. Этот принцип разработчики позаимствовали у синтезатора.

Стартап помогает любым людям научиться игре на инструменте, в независимости от их физических возможностей и проблем со здоровьем. Например, люди с синдромом Дюшенна или другими подобными заболеваниями могут без труда использовать гитару. Для извлечения звука не надо прикладывать усилия, достаточно просто прикоснуться к струне.

Также можно включить режим подсветки нот — во время игры на грифе будет подсвечиваться, какой аккорд и когда надо зажать. Специальное приложение будет контролировать точность игры и подсказывать, попали ли вы в ритм.

Сейчас у стартапа есть предзаказы в России и Америке.

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