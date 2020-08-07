Топ-менеджер «Яндекса» открыла образовательную платформу для подростков

Основательница исследовательского бюро Edutainme и экс-директор по стратегиям «Яндекс.Учебника» Наталья Чеботарь запустила образовательный проект «Нормальная школа». В ней эксперты из разных областей учат детей создавать проекты и делать исследования.

Учебный модуль длится две недели. Занятия проходят в группах до десяти человек. Преподаватели дают ученикам задания на дом, а потом разбирают их на семинарах в Zoom. В школе могут обучаться дети со всего мира — уроки проходят онлайн.

Каждый модуль — это исследование, которое дети делают под руководством наставника. В результате выходит готовый проект — концепция выставки, инвестиционный план, сборник стихотворений, рецензия на выдуманную книгу.

В каждой группе есть два бесплатных места для тех, кто не может оплатить обучение. Бюджетные места даются на конкурсной основе, надо написать мотивационное письмо. Обучение стоит 5 000 рублей за модуль.

В школе преподают действующие опытные специалисты — генетики, кураторы выставок, руководители цифровых продуктов. Занятия доступны с 6 августа, каждую неделю запускаются новые программы.