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YOUNG

Объявлена дата Международного фестиваля идей и технологий Rukami

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Международный фестиваль идей и технологий Rukami от Кружкового движения НТИ пройдёт 28-29 ноября 2020 года в гибридном формате. На фестивале будут онлайн и офлайн площадки. Это позволит поучаствовать в мероприятии всем желающим из любой точки мира, рассказали в пресс-службе фестиваля.

Объявлена дата Международного фестиваля идей и технологий Rukami

В программе фестиваля интерактивные мастер-классы, выступления и баттлы популярных российских и зарубежных спикеров, образовательные и предпринимательские квесты, мастерские медиа-арта, digital-перформансы. 

Сайт фестиваля оформят в виде трёхмерной квест-платформы. Гости смогут побывать в городе будущего, где нет разницы между цифровым и аналоговым миром, а VR и AR технологии — привычная история.

Офлайн-программа включает выставку изобретений и разработок участников фестиваля, общение со спикерами и приглашёнными гостями, а также общение с зарубежными коллегами по видеосвязи.

Участие в фестивале бесплатное. Присоединиться может любой желающий. 

Фото на обложке: Shutterstock / salajean

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