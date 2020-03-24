Кружковое движение НТИ запустило агрегатор образовательных онлайн-ресурсов

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) собрало онлайн-ресурсы для дистанционного обучения и участия в кружках в одном бесплатном агрегаторе. Он предоставляет доступ к курсам, технологическим проектам и соревнованиям, удалённым стажировкам в технологических компаниях и стартапах.

Агрегатор для онлайн-образования имеет три основных раздела. В первом разделе собрана информация о технологических кружках, ресурсах для обучения вне школы и университета, материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а также олимпиадам. Есть и раздел по технологиям будущего — курсы по искусственному интеллекту, нейротехнологиям, интернету вещей, беспилотникам. Вся информация структурирована и разделена на категории, это упрощает поиск и даёт возможность получить знания каждому: от первоклассника до студента университета.

Второй блок агрегатора — практический. В нём можешь участвовать в онлайн-челенджах, хакатонах и соревнованиях или найти удалённую стажировку и практику в технологических компаниях и стартапах.

Третья часть ресурса посвящена самой ситуации с коронавирусом, чтобы у участников была объективная картина того, что происходит. На портале выкладывается информация о статусе работы школ и вузов в разных регионах.

Фото на обложке: Shutterstock / fizkes