«Партизанское» образование — когда школьники сами решают, как им учиться

Участники Кружкового движения НТИ на Московском международном салоне образования-2020 провели сессию и рассказали , как в школьные годы организовали собственную — «партизанскую» образовательную траекторию. Они перестали быть объектами обучения и стали его субъектами — то есть сами выбирали свой путь. Их не остановили ни скептическое отношение родителей и учителей, ни возраст.

Артем Васюник

Амбассадор Кружкового движения НТИ, студент МИСиС, «Информатика и вычислительная техника»

Дважды отказался от проектов с перспективой карьеры авиаконструктора, разрабатывает ПО для дронов в российском стартапе Copter Express

Первое самостоятельное решение о своём образовании я принял где-то в 6 классе, когда впервые решил поехать на проектную школу «Лифт в будущее». Там я научился применять инженерный подход в проектах. Но, пожалуй, главным в «лифте» было то, что я научился учиться. Выбирая проекты, я всегда попадал на новую для себя тему и с головой погружался в неизвестную область. Тогда же я принял участие в демоверсии Олимпиады Кружкового движения НТИ, а к окончанию школы победил и в командном, и в личном зачетах олимпиады по профилю «Автономные транспортные системы».

До 9 класса я учился в общеобразовательной школе, причем достаточно хорошо: привозил с конкурсов и конференций дипломы, школа была счастлива, а у меня получалось быть очень продуктивным. В 8 классе я попал на программу довузовской подготовки Московского авиационного института (МАИ), где учился инженерной графике, робототехнике, занимался построением микроспутников. В 9 классе перешел в физико-математический лицей, свободного времени стало гораздо меньше, но там я получил много знаний в области программирования.

Была пара поворотных моментов, когда моя жизнь могла пойти совершенно по-другому, и оба случая произошли в «Сириусе». В один год на проектной смене (я тогда сильно ушел в инжиниринг, дроны и авиастроение) мне пришлось выбирать между проектами от «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) и небольшой компании «Агроботикс».

Фактически, оба проекта были про проектирование самолетов, но я пообщался с преподавателями из «Агроботикс» и понял, что им принесу больше пользу. Я осознавал, что в проекте «ОАК» было бы больше «плюшек», но выбрал «Агроботикс» и ни разу не пожалел. Я с нуля проектировал схему самолета, фактически был ведущим конструктором… А ребята из проекта «ОАК» получили направления на учебу в МАИ.

Следующий момент случился ровно через год – снова в «Сириусе», но тогда вторым выбором был проект от компании Copter Express по роям дронов. Да, мне во второй раз дали шанс стать авиаконструктором, но я выбрал не «ОАК». Я ушел в проект по дронам и сейчас являюсь полноценным сотрудником и разработчиком Copter Express.

Мария Королькова

Директор по развитию сообщества Кружкового движения НТИ, студентка НИУ ВШЭ, «Политология»

Троечницей перешла на самообучение и закончила школу с красным аттестатом, в 10 классе сдала ЕГЭ и «затащила» шесть Всероссийских олимпиад

Та самая субъектность у меня стала проявляться в конце 8 класса. Как и все, я ходила в школу, получала знания и не совсем понимала, зачем, а ещё училась играть на арфе в музыкальной школе. Летом после 8 класса я подошла к родителям и сказала: «Шесть уроков в школе – это примерно четыре астрономических часа. Скорее всего, я смогу организовать себя дома так, чтобы самой пройти всю программу, и возможно, это будет даже эффективнее». Было очень сложно убедить их, что у меня получится, ведь до этого училась на тройки.

В сентябре все шло по плану, но в октябре я попала на школу «Лифт в будущее», где поняла: оказывается, можно получать знания, которые будут применимы в жизни, а знания из разных сфер – физики, литературы, истории – могут пригодиться в одном проекте. Стало ясно, что обучение – это процесс, который не заканчивается после звонка, и нужно продолжать учиться всегда – как бы сейчас уже это ни звучало банально.

Весь 9 класс я занималась разными проектами, и главным открытием для меня стало сообщество таких же ребят со всей России, которые мотивируют. Поэтому в 10 классе я с выпускниками «Сириуса» и «Лифта в будущее» организовала проект «Гуманитарный лифт». Его цель – поддержка и наставничество для ребят из детских домов.

Подготовка к ЕГЭ и олимпиадам в это время мне давалась легко. Зимой в 10 классе я попала в «Клуб мышления» НТИ в Санкт-Петербурге, там выступал Николай Ютанов с лекцией про мышление и искусственный интеллект. Как раз на следующий день проходила всероссийская олимпиада, по которой я в итоге поступила в НИУ ВШЭ, и я ее писала по тезисам Ютанова.

В 10 классе я сдала ЕГЭ и формально уже поступила в вуз, поэтому 11 класс стал для меня gap year. Он прошел странно: я полностью погрузилась в книги и пыталась найти ответы на сложные вопросы, ходила в университеты как вольнослушатель. Этот год стал большим экспериментом над собой, но я не стала продолжать и рада этому. Переезд в Москву, поступление в университет и работа сейчас в Кружковом движении дают больше ответов, чем тонны книг.

Искать себя нужно всегда и везде. Благодаря трем последним школьным годам я многое для себя поняла – к каждому году я подходила совершенно по-разному, и это помогло мне более системно смотреть на мир.

Екатерина Морозова

Региональный представитель Кружкового движения НТИ в Вологодской области, Череповецкий химико-технологический колледж, «Автоматизация технологических процессов и производств»

Завалила химию, но стала исследователем. Уверена, что расти и развиваться можно даже в маленьком городе

Я никогда не была одаренной, не выигрывала олимпиады и в школе не подавала особых надежд. Когда будущие кружковцы ездили на «Лифты в будущее», я не знала даже об их существовании. Более того, в начале 8 класса всю первую четверть я пролежала в больнице и в итоге завалила год химии, потому что потеряла базу и так и не смогла разобраться с материалом. В итоге мое «партизанское» образование пошло от противного: мне захотелось выучить химию и доказать себе и учителю, который прочил мне не выше двойки, что я могу.

За лето я все выучила, вернулась в школу и добила учителя тем, что предложила вместе написать научную работу. В итоге она оказалось жутко успешной – была посвящена исследованию воздуха, что очень актуально для Череповца, где я живу. С этим исследованием я выиграла почти все конференции в городе и области, поняла, что я могу действительно делать что-то серьезное. Затем я победила в ключевой для себя конференции «Северстали», после этого меня пригласили заниматься в детский технопарк «Кванториум», который тогда только открылся.

«Кванториум» помог мне вырасти, хотя он и предназначен для детей помладше. Именно там у меня была возможность начать свой первый достаточно серьезный проект, связанный с ландшафтным озеленением. Мы развиваем городскую среду, вместе с «Северсталью» делаем проекты по озеленению разных территорий города, получаем первый опыт, совершаем первые ошибки, исправляемся и делаем мир вокруг лучше. Сейчас я также занимаюсь носимой электроникой, развитием Кружкового движения в области, но опыт ландшафтного озеленения стал ключевым.

В Кружковое движение НТИ я попала, пройдя отбор на первый интенсив «Остров 10-21», который проходил во Владивостоке – это была моя мечта, и я отдала все силы и время, чтобы туда попасть. В первый год я больше развивалась как активист и участник, а потом приняла участие в Съезде Кружкового движения и стала первым региональным координатором-ребенком.

Сейчас для меня важно, что в свои 18 лет я могу, живя в Череповце, менять к лучшему, создавать что-то новое вместе с сообществом кружковцев по всей стране, помогать другим школьникам воплощать в жизнь свои идеи.

Например, в апреле мы провели первый онлайн-хакатон Local Hack Day, на который зарегистрировалось свыше 580 школьников и студентов — они дистанционно, в онлайн-режиме разрабатывали решения для борьбы с пандемией коронавируса. Даже если ты живешь в небольшом городе, нужно стараться использовать любую возможность, каждый шанс, пусть даже ты уверен, что это не твое. А если кажется, что вокруг ничего интересного нет – снова ищи, находи и делай что-то новое.

Илья Павлюков

Амбассадор Кружкового движения НТИ, студент МГТУ им. Баумана, «Информационные системы»

Пишет код с 11 лет, вдохновлен искусственным интеллектом, создал IT-кружок и выпустил приложение для студентов бауманки

Как в 11 лет я понял, что можно заставить компьютер делать что-то полезное? Я не пошел на Coursera, я даже не знал про нее. Я просто скачал курс по JavaScript, прошел его и понял: это то, что вдохновляет меня, этим можно менять мир, пусть и локально. Нужно было как-то приложить знания и навыки в реальности, в то время, мой друг «загорелся» предпринимательством, и мы сделали интернет-магазин книг. Я был в 6-7 классе, получил свою первую тысячу рублей. Это, кстати, очень мотивировало ребят из моей школы — они узнали, что даже в нашем возрасте можно зарабатывать.

Летом перед 8 классом я без особо больших ожиданий решил написать голосового ассистента – сейчас бы его назвали чат-ботом. В школу я вернулся с работающим проектом, и мой преподаватель сказал, что это хорошая научная работа, с которой можно выступить. Мне удалось завоевать первые места на конференциях в области, конкурсе «Шаг в будущее» и дойти в нем до всероссийского этапа. Защищал я свой проект в МГТУ им. Н. Э. Баумана, на последней защите Анатолий Карпенко с кафедры РК6 дал мне очень важный совет: подучить теорию и узнать, что стоит за термином «искусственный интеллект».

Я загорелся и все лето завтракал, обедал и ужинал под лекции про искусственный интеллект от Юрия Акуловского из Уральского федерального университета. Тогда я понял, что тематика будущего так или иначе связана с искусственным интеллектом, и новый мой проект уже назывался: «Электронный суд: может ли машина непредвзято выносить решения по судебным делам?» В 10-11 классах дважды выходил в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ по профилям «Большие данные и машинное обучение» и «Интеллектуальные энергетические системы».

Следующая образовательная точка – поступление в МГТУ. Еще с 8 класса, с того голосового ассистента я решил, что буду поступать именно сюда. Мне здесь нравится, но с первого месяца я почувствовал, что лучшему техническому вузу не хватает электронных сервисов для его студентов и преподавателей. Расписание вывешивали в виде огромных бумажных таблиц. Сначала я сделал удобное и понятное приложение с электронным расписанием для своей группы, вскоре подтянулись другие группы с потока, учащиеся с других потоков. Во втором семестре стало понятно: это должен быть глобальный проект, и я собрал кружок из разработчиков, а сотрудница вуза Марина Добринец без лишних бюрократических хлопот помогла сделать так, чтобы наше приложение стало официальным.

Мы до сих пор развиваем этот проект: сформировалась команда сильных разработчиков, мы постоянно улучшаем приложение. В этом году планируем создать открытую платформу, где ребята с проектами смогут размещать свои разработки. С недавнего времени я работаю в команде OZON и за месяц узнал множество новейших технологий. Думаю, эти знания помогут нам сделать по-настоящему классную платформу для студентов и преподавателей. Пожалуй, это крайняя точка в моей образовательной траектории, но точно не последняя.