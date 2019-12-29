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Кружковое движение НТИ открыло набор в проектную школу урбанистики

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Начался конкурсный отбор школьников 13-16 лет в первую Всероссийскую проектную школу «Практики будущего» Кружкового движения НТИ. Школа будет посвящена использованию современных технологий для проектирования новых образов и укладов жизни в поселениях и городах, рассказали в пресс-службе организации. 

Кружковое движение НТИ открыло набор в проектную школу урбанистики

Документы принимают до 10 февраля 2020 года. 

Для участия школьники должны предоставить свое портфолио за 2017-2019 годы в области научно-технического и инженерного творчества и выполнить задание по одному или нескольким направлениям школы. Результаты опубликуют 20 февраля. В школу попадут 100 лучших участников конкурса. 

Школа пройдет в «Орленке» в апреле 2020 года. Тема – «Окно в НТИ». Будет три направления: EnergyNET, AeroNET и NeuroNET. Участники направления EnergyNET разработают инфраструктурные решения для управления энергетикой новых поселений постиндустриального типа. В профиле AeroNET создадут проекты технологий дистанционного зондирования Земли для отслеживания состояния окружающей среды и промышленных территорий. В направлении NeuroNET школьники разработают проекты на стыке нейротехнологий и искусства.

Фото на обложке: Кружковое движение НТИ

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