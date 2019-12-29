Кружковое движение НТИ открыло набор в проектную школу урбанистики

Начался конкурсный отбор школьников 13-16 лет в первую Всероссийскую проектную школу «Практики будущего» Кружкового движения НТИ. Школа будет посвящена использованию современных технологий для проектирования новых образов и укладов жизни в поселениях и городах, рассказали в пресс-службе организации.

Документы принимают до 10 февраля 2020 года.

Для участия школьники должны предоставить свое портфолио за 2017-2019 годы в области научно-технического и инженерного творчества и выполнить задание по одному или нескольким направлениям школы. Результаты опубликуют 20 февраля. В школу попадут 100 лучших участников конкурса.

Школа пройдет в «Орленке» в апреле 2020 года. Тема – «Окно в НТИ». Будет три направления: EnergyNET, AeroNET и NeuroNET. Участники направления EnergyNET разработают инфраструктурные решения для управления энергетикой новых поселений постиндустриального типа. В профиле AeroNET создадут проекты технологий дистанционного зондирования Земли для отслеживания состояния окружающей среды и промышленных территорий. В направлении NeuroNET школьники разработают проекты на стыке нейротехнологий и искусства.

Фото на обложке: Кружковое движение НТИ