Миллениалы и зумеры хотят вернуться на работу в офис — исследование

Компании WeWork, Hamilton Place Strategies и Replica провели совместное исследование и выяснили, что более 80% представителей поколения Y и Z чувствуют себя оторванными от коллег, работая из дома, и хотят скорее вернуться в офис. Респонденты ответили, что в идеале офис должен находиться рядом с домом, чтобы не тратить время на дорогу и многочисленные созвоны, рассказали в пресс-службе WeWork.

Молодым сотрудникам важно, чтобы в их работе присутствовали элементы наставничества и сотрудничества, обучения у старших коллег. 76% опрошенных заявили, что офис для них по-прежнему «важен» или «очень важен».

На удалённой работе 45% опрошенных стали менее продуктивными, а 36% оптимистично относятся к дальнейшим рабочим перспективам. Респонденты заявили, что не хотят становиться «Поколением Zoom». Видеозвонки мешают рабочему процессу, усложняют его и нервируют сотрудников — так считает 56% миллениалов и 61% зетов.

Несмотря на готовность и желание вернуться в офис, большинство молодых людей опасается вируса COVID-19. 56% из них считает, что работодатель должен обеспечить сотрудников индивидуальными средствами защиты, а 50% хотят, чтобы обеспечили гарантии чистоты и дезинфекции помещений.

Более половины респондентов сказали, что боятся ездить в офис до появления вакцины.