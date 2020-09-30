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Образовательная онлайн-платформа Учи.ру запустила «Олимпийские игры» для школьников

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

С 29 сентября по 31 октября образовательная онлайн-платформа Учи.ру проводит основной тур «Олимпийских игр на Учи.ру». Олимпиада проводится для учеников 1—9 классов бесплатно по регистрации.

Образовательная онлайн-платформа Учи.ру запустила «Олимпийские игры» для школьников

Соревнование состоит из четырех онлайн-олимпиад — по математике, окружающему миру, русскому и английскому языкам. 

Открытие «Олимпийских игра на Учи.ру» пройдет очно. Сборные по десять школьников из 17 регионов будут соревноваться за первенство в своих округах — Сибирском, Приволжском, Северно-Кавказском. Состязание по каждому округу будет сопровождаться онлайн-трансляцией. 

Всех участвующих ждут награды — от сертификата участника до диплома абсолютного победителя при выигрыше во всех четырех олимпиадах. Абсолютные победители получат от Учи.ру развивающую онлайн-игру в подарок.

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