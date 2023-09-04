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Российские школьники на Международной олимпиаде по информатике в Венгрии

YOUNG
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские школьники удостоились золотых медалей на 35-й Международной олимпиаде по информатике в Венгрии. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Российские школьники на Международной олимпиаде по информатике в Венгрии

Россию представляли Гимран Абдуллин (Казань), Иван Пискарев (Москва), Валерий Родионов (Казань), Антон Степанов (Москва). Возглавляли команду — доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО Андрей Станкевич, а также директор Высшей школы программной инженерии и руководитель Центра развития IT-образования Московского физико-технического института (Национальный исследовательский университет) Алексей Малеев.

Участники соревнования должны были решить и запрограммировать три алгоритмические задачи. Всего было два тура, каждый из которых длился пять часов. Соперниками россиян были представители около 60 стран.

  • В июле 2023 года российские школьники взяли три золотые медали и одну серебряную награду на олимпиаде по химии в Цюрихе. Команда России тогда поделила третье место в общем зачете с Вьетнамом. Первые места заняли Китай и Сингапур.

Фото на обложке: Минпросвещения

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