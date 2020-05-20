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Проект Rukami запускает онлайн-акселератор для организаторов технологических кружков

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

С 25 мая стартует новая программа от проекта Кружкового движения НТИ для организаторов технологических, инженерных и научных кружков, руководителей детских технопарков и центров молодёжного инновационного творчества. Они смогут принять участие в вебинарах, поработать в группах, пообщаться с менторами по проработанным инструментам и форматам. Подать заявку можно до 16 июня.

Проект Rukami запускает онлайн-акселератор для организаторов технологических кружков

Программа акселератора разделена на 10 потоков, которые начнутся 25 мая, 5, 16 и 17 июня. Принять участие могут жители разных регионов России. За 12 дней интенсивных занятий руководители технологических кружков смогут обменяться опытом и позаниматься с тренерами проекта, получить от них обратную связь. 

Тренерами выступят Дарья Абрамова, СЕО и основатель школы программирования и цифрового творчества «Кодабра», Сергей Акопян, руководитель акселератора социальных проектов Преактум, Наиля Замашкина, операционный директор и директор акселерационных программ Fintech Lab, Аркадий Селезнев, СEО «Yellow rockets», а также Анна Шолина, со-основатель технологического сообщества Rutech, предприниматель, методолог образовательных проектов и программ.

Помимо этого предусмотрены онлайн-встречи и семинары с представителями Кружкового движения НТИ и с носителями лучших практик. 

Фото на обложке: пресс-слежба Кружкового движения НТИ

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