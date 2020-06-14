Открыта регистрация в онлайн-лагерь для подростков Baza
Baza Online Camp — онлайн-площадка для школьников от 10 до 16 лет, которая поможет получить новые знания, раскрыть свой творческий потенциал, определить дальнейший учебный путь и выбрать профессию. Платформа построена по принципу детского лагеря, который пройдёт дистанционно.
Арт смена: 22 – 26 июня
3D-моделирование: 29 июня – 3 июля
SMM и блогерство: 6 – 10 июля
В процессе занятий школьники освоят навыки soft skills, познакомятся с 3D-моделированием, созданием видео-клипов в социальных сетях, разработкой инсталляций. Во всех активностях детям помогают кураторы и вожатые.
В лагере будут преподавать специалисты из Еврейского музея и центра толерантности, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, московского Мультимедиа Арт Музея (МАММ), Музея стрит-арта, Московской государственной филармонии, «Инжинириума» МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Одна смена длится пять дней. Каждый день начинается с зарядки, потом ребята участвуют в мастер-классах, участвуют над проектами в онлайн и офлайн режимах, вечером запланировано общение с куратором и обязательная история на ночь. В каждой группе будет не более 10 человек.
Для участия необходимо наличие компьютера с доступом в интернет, а также установленных программ Zoom и Telegram.
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