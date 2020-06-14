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Открыта регистрация в онлайн-лагерь для подростков Baza

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Baza Online Camp — онлайн-площадка для школьников от 10 до 16 лет, которая поможет получить новые знания, раскрыть свой творческий потенциал, определить дальнейший учебный путь и выбрать профессию. Платформа построена по принципу детского лагеря, который пройдёт дистанционно.

Открыта регистрация в онлайн-лагерь для подростков Baza

Арт смена: 22 – 26 июня
3D-моделирование: 29 июня – 3 июля
SMM и блогерство: 6 – 10 июля

В процессе занятий школьники освоят навыки soft skills, познакомятся с 3D-моделированием, созданием видео-клипов в социальных сетях, разработкой инсталляций. Во всех активностях детям помогают кураторы и вожатые. 

В лагере будут преподавать специалисты из Еврейского музея и центра толерантности, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, московского Мультимедиа Арт Музея (МАММ), Музея стрит-арта, Московской государственной филармонии, «Инжинириума» МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Одна смена длится пять дней. Каждый день начинается с зарядки, потом ребята участвуют в мастер-классах, участвуют над проектами в онлайн и офлайн режимах, вечером запланировано общение с куратором и обязательная история на ночь. В каждой группе будет не более 10 человек.

Для участия необходимо наличие компьютера с доступом в интернет, а также установленных программ Zoom и Telegram. 

Фото на обложке: Shutterstock / Syda Productions

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