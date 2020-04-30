Кружковое движение НТИ запускает онлайн-челлендж по созданию цифровых помощников

С помощью Meta-challenge от Национальной технологической инициативы (НТИ) участники разработают чат-ботов, мобильные приложения и веб-сайты, которые помогут пользователям развивать soft skills. Заявки на участие принимаются до 10 мая включительно.

На онлайн-челлендже школьники и студенты займутся разработкой виртуальных помощников, которые смогут распознавать «чувства» пользователя. Среди направлений для разработки — эмоциональный интеллект (распознавание чувств, эмоций у себя и других, управление своими чувствами и эмоциями), коммуникабельность (выстраивание коммуникаций, развитие креативной интуиции), ориентированность на результат (осознание своих желаний и мотивации, умение концентрироваться и управлять вниманием).

Участников ждут мастер-классы, вебинары, воркшопы от экспертов в области когнитивных наук и IT-индустрии.

Финальная защита проектов состоится 15 июня. Обязательное условие — проекты должны быть доступны пользователям: чат-боты — интегрированы в соответствующие мессенджеры и платформы, приложения — выложены на игровые платформы, а веб-интерфейсы — в открытый доступ.

По итогам лучшие разработчики получат призы и возможность пройти стажировку в компаниях-партнёрах челленджа.