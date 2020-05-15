15 онлайн-курсов для начинающих предпринимателей
Rusbase Young составил подборку онлайн-курсов ведущих вузов для начинающих предпринимателей. С их помощью вы узнаете, как делаются стартапы, что нужно, чтобы не разориться в первый год, и как управлять проектами, построенными на технологиях будущего.
Университет: СПбГУ
Подойдёт тем, кто только планирует строить свой бизнес
Научит самому необходимому — как организовать бизнес и не закрыться в первый год, спланировать затраты и объём инвестиций и не провалиться ниже точки безубыточности.
Университет: ВШЭ
Для тех, кто только-только собирается погружаться в тему бизнеса и ещё ничего не знает
На курсе студентов знакомят с процессом развития предпринимательского проекта, рассказывают основы ведения дела и оценивать свои возможности.
Университет: СПбГУ
Для тех, кто хочет запустить свой бизнес и сделать грамотный бизнес-план
На курсе можно узнать, какие ошибки часто допускают при составлении бизнес-планов, почему инвесторы отказываются от твоего проекта и как сделать, чтобы этого не происходило (или происходило, но редко).
Университет: СПбГУ
Подойдёт всем, кто интересуется бизнесом или строит свой
Здесь научат читать бухгалтерскую информацию и эффективно использовать её для анализа и принятия решений в своём бизнесе.
Университет: СПбГУ
Подойдёт тем, кто только начал свой путь в бизнесе
На курсе рассказывают о предпринимательских компетенциях в цифровой экономике, дают навыки в области участия в бизнес-проектах и стартапах. Вы разберёте основные бизнес-модели, фандрайзинг и взаимодействие стартапа с существующими бизнесами.
Университет: МГУ
Подойдёт тем, кто планирует открыть свой стартап и хочет разобраться с правовой стороной вопроса
Всё о юридических аспектах работы стартапов — как регулируется бизнес, в какой форме создаются компании и как они работают. Есть два блока — с общими юридическими вопросами для бизнеса и разделы, посвящённые технологическим стартапам.
Университет: МФТИ
Подойдёт тем, кто хочет делать технологический бизнес и на его базе создавать продукты будущего
Курс рассказывает о том, как создавать высокотехнологичный продукт и есть ли для него рынок в будущем. Ты узнаешь, что происходит в инновациях и как они создаются на примере таких крупных компаний, как Amazon, Boston Dynamics или Kindle.
Университет: МИФИ
Тем, кто начинает свой путь в бизнесе
На курсе рассказывают о юридических нюансах в ведении технологического бизнеса. Ты узнаешь, какие законы регулируют инновационный бизнес, как оформляются венчурные сделки со стартапами, в какой форме создаются компании и как они работают.
Университет: ВШЭ
Подойдёт тем, кто начинает получать базовые знания в бизнес-информатике
Курс расскажет об основах корпоративных информационных систем, их эффективном использовании в бизнесе. После прохождения у вас будет понимание, что такое современные информационные системы и как они применяются в бизнесе.
Университет: МИФИ
Для тех, кто хочет построить бренд на высокотехнологичных проектах
Это практический курс для продвижения бренда инновационных проектов. На курсе расскажут, как управлять высокотехнологичным бизнесом, определять для него стратегию брендинга и соотносить её с маркетингом.
Университет: СПбГУ
Подойдёт тем, кто хочет узнать про основы бизнеса и запустить свой
Курс посвящён основам предпринимательства и уникальным предпринимательским компетенциям в цифровой экономике в сфере продаж. С его помощью вы узнаете, как строить программу лояльности для покупателей, продвигать продукт в интернете, насколько эффективна онлайн-реклама и какие бывают современные аналитические инструменты.
Университет: МИФИ
Подойдёт всем, кто хочет узнать, как выстраивать хорошие рабочие отношения в команде
Любой бизнес — это, прежде всего, люди. На курсе расскажут, как повысить эффективность своих сотрудников, как общаться с разными поколениями людей и почему коммуникация — важный фактор в успешном бизнес-проекте.
Университет: МИСиС
Для кого: тем, у кого есть свой бизнес, и он нуждается в прокачке или продвижении в интернете
Курс сделан в формате челленджа, который научит вас пошагово продвигать свой бизнес в интернете. Из теории — разбор рекламных каналов, построении стратегии, выбор целей и подсчёт конверсий. Сколько практиковаться — зависит от самого студента.
Университет: МГУ
Подойдёт, если вы хотите знать, как снизить риски и обеспечить безопасность своего бизнеса
На курсе расскажут, как управлять рисками, анализировать и оценивать их, как с их помощью достигать максимальную доходность. Курс не является технологией, которая поможет избежать потерь вообще, но с его помощью вы получите инструменты, которые помогут их минимизировать.
Университет: МГИМО
Подойдёт для тех, у кого уже есть свой малый или средний бизнес
Всё о современных налоговых режимах, их оптимизации и извлечении пользы для своего бизнеса. На курсе, например, научат, как снизить налоговые отчисления в бюджет.
Фото на обложке: Unsplash
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