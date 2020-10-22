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Как преподаватели вузов переходили в онлайн — исследование Skyeng

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Эксперты из Skyeng Education System for University провели опрос среди преподавателей вузов и выяснили, насколько те владеют цифровой грамотностью. Специалисты узнали, как переход на дистанционное образование повлиял на отношение преподавателей к использованию интернета и с какими сложностями они столкнулись при переходе в онлайн, сообщает пресс-служба Skyeng. 

Как преподаватели вузов переходили в онлайн — исследование Skyeng

Из всех респондентов 16% оценивают свой уровень цифровой грамотности как очень высокий. Опрошенные легко и быстро освоили новые сервисы и платформы для онлайн-преподавания. На высоком уровне с задачей справилось 54% преподавателей, 3% ответили, что оценивают свой уровень владения технологиями ниже среднего, и только 1% сообщили, что совсем не справились с условиями новой реальности. 

Преподаватели отмечали, что для успешного освоения технологий им потребовалось глубоко изучить инструкции, пройти вебинар или просить помощи у более опытных коллег. 

На вопрос об изменении интереса к цифровому пространству 37% респондентов ответили, что хотели бы изучать новые способы общения в сети, 44% сказали, что и до перехода в дистанционный формат владели навыками работы с интернетом и программами, 19% отметили, что у них не возникло интереса к теме. 

Всего в опросе поучаствовало 1200 респондентов. Больше о цифровой трансформации читайте здесь

Фото на обложке: Shutterstock / SFIO CRACHO 

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