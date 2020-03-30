Университет Иннополис приглашает школьников на онлайн-стажировку

В рамках спецпроекта Центра довузовской подготовки университет Иннополис устраивает онлайн-стажировку для учащихся 5-11 классов с 25 марта по 12 апреля. Чтобы получить доступ к стажировке, необходимо подать заявку .

После регистрации участники распределяются по командам в зависимости от задач и уровня подготовки. Коммуникация между участниками и наставниками проходит в телеграме. Для каждого проекта предусмотрен свой срок выполнения.

Руководить стажировкой будут сотрудники университета Иннополис. Можно поработать в команде или индивидуально, а наставник ответит на возникшие вопросы.

По итогам стажировки университет подарит призы и путёвки на одну из образовательных смен Центра довузовской подготовки школьникам, чьи задачи будут самыми эффективными.

К участию также приглашаются компании, у которых есть запрос на решение конкретной задачи, с которой могут поработать школьники.

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