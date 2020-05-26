Как подготовиться к онлайн-собеседованию: 13 советов для джуниоров

В этой статье ― советы от HR и нанимающих менеджеров по прохождению интервью, а ещё — чек-лист для подготовки к удалённому собеседованию.

Удалённые собеседования по Skype, Zoom или телефону проводятся сейчас чаще, чем обычно. Но такой формат отлично подходит и для штатных ситуаций: он экономит время на вводное интервью и помогает сразу отсеивать неподходящих кандидатов.

Какие навыки ищут в кандидатах сейчас

У работодателей не появились новые требования в связи с изоляцией, но фокус сместился на специализацию человека. Больше ценится работник, который готов переучиваться для новых задач, брать на себя новые роли. Многофункциональность, разносторонний опыт и широкий кругозор сейчас актуальнее, чем специализация на узкой теме.

Например, дизайнер, который умеет верстать, заинтересует работодателя больше, чем просто дизайнер: бизнес ищет способы сэкономить.

Преимущество, конечно, у соискателей, которые уже работали дистанционно. Руководителям надо, чтобы вы умели распределять время и быстро работать не в ущерб качеству, сами задавали вопросы, просили о помощи, отчитывались и оперативно реагировали на пожар в проекте.

Ещё одно требование ― знание цифрового этикета: не пишите «привет» отдельным сообщением — сразу говорите, что вам нужно, не используйте другого человека вместо Google и надевайте брюки на видеозвонок.

Людмила Карамышева, ИТ-рекрутер:

На удалённом собеседовании мы используем методику кейсов. Задаём открытые вопросы, чтобы увидеть, как соискатель будет вести себя в конкретной ситуации. Например: «Вы заняты задачей, и руководитель даёт вам ещё одну — что будете делать?» или «Вам осталось доделать небольшую часть большой и ответственной задачи, но вы заболели — что будете делать?» Чтобы проверить самостоятельность кандидата, задаём ему соответствующий вопрос напрямую: «Как вы планируете ваш рабочий день? Какими инструментами для планирования пользуетесь?»

Отличие удалённого собеседования от очного

В формате удалённого собеседования меньше стресса для всех. Подразумевается, что вы чувствуете себя комфортнее в привычной домашней обстановке, на вас не давит чужая атмосфера, не приходится далеко ехать в неудобном костюме. Нет ощущения, что кто-то стоит над душой во время тестового задания: все действия происходят в онлайн-редакторе, у каждого своя удобная клавиатура, к тому же не нужно тратить бумагу и фломастеры.

Александр Гречин, Head of QA, Rambler Group:

На собеседовании должен выстроиться определённый уровень доверия. Кандидату желательно заранее организовать пространство для комфортного собеседования, выбрать удобное время, когда никто не сможет прервать диалог. Если кто-то зайдёт в кадр — не придавать этому значения.

Готовиться к удалённому собеседованию нужно так же, как и к обычному: почитать новости про компанию, повторить теорию, перепроверить тестовое задание, если оно было.

Как подготовиться к удалённому собеседованию:

Перечитайте вакансию и подумайте над своими вопросами к работодателю. Делать это нужно не за три минуты до звонка, а например, утром в день интервью. Настройте приложение для видеозвонка заранее: пусть звук и видео работают исправно. Убедитесь, что связь стабильна; если нужно, попросите домашних не нагружать трафик во время вашего интервью. Попросите окружающих не шуметь и не отвлекать вас во время интервью. Выберите нейтральный фон для звонка, например однотонную стену, шторы или шкаф. Уберите лишние вещи и на всякий случай заправьте кровать. Если будете использовать виртуальный фон, заранее проверьте, есть ли такая опция в приложении для звонка и корректно ли он отображается. Переведите себя в рабочий режим заранее, начните готовиться за 10–15 минут. Налейте воды, сядьте поудобнее, всё настройте. Осталось несколько минут до начала? Чтобы не переживать, глядя в пустой монитор, отвлекитесь, полистайте что-нибудь в телефоне, но следите за временем.

В формате удаленного собеседования тоже есть место для форс-мажоров. Нужно быть готовыми к таким ситуациям и не переживать лишний раз. Могу привести пример со студенткой «Яндекс. Практикума», которая недавно проходила собеседование в удаленном формате. У нее не было прямого контакта с работодателем, они общались друг с другом через меня. Во время интервью она написала мне и рассказала, что ее собеседник пропал, не объяснив причины, и вот уже пять минут не возвращается. Я попросила ее не переживать, всякое бывает, нужно просто подождать. Через 10 минут он вышел на связь ― были проблемы с интернетом. Все закончилось хорошо, но студентка сильно перенервничала.

Что джуниору спросить у HR на удалённом собеседовании:

Про оформление: это стажировка (временная занятость) или будет заключён бессрочный трудовой договор. Если интервью происходит, когда по-прежнему действует режим самоизоляции: выход на работу возможен в дистанционном режиме или нужно ждать снятия режима? Какая позиция компании по этому вопросу: надо ли будет бежать в офис, когда режим снимут, или сотрудникам предложат посидеть дома ещё какое-то время? Как организована работа на удалёнке (и/или в офисе)? Какие инструменты для работы и взаимодействия используют? Как организован онбординг нового сотрудника, кто будет присматривать за вами первое время? Сколько будет встреч и как часто они бывают? Условия работы и соцпакет: график работы, как построено обучение в целом. Спрашивать можно что угодно, если это для вас важно: от ДМС до рабочего ноутбука от компании в домашний офис. О компании в целом и про сам проект: как давно существует, какие планы, какова ваша роль, возможно ли в перспективе движение между командами или проектами. Рабочие процессы: сколько команд, в какую вас рассматривают и что она из себя представляет; откуда приходят задачи; как и с кем нужно будет работать. Деньги: какая будет зарплата на руки. Этот вопрос можно не задавать — возможно, его задаст работодатель. В любом случае полезно держать в голове сумму, которая вас устраивает.

Анастасия Питерская, Game Analyst, Plarium: Не стесняйтесь задавать вопросы — для HR это сигнал, что человек заинтересован узнать больше о компании, должности и команде. Можно задавать любые интересующие вас вопросы: от рабочих условий до того, как распределяются задачи внутри команды или кто непосредственно будет с вами работать. Всё, что не покрывается NDA компании, будущий работодатель обязательно расскажет.

Надеемся, этот опыт поможет джуниору подготовится к удалённому собеседованию и желаем удачи на интервью!