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Технологический институт Шаффхаузена (SIT) в Швейцарии запускает магистратуру по информатике и программной инженерии

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

В сентябре 2020 года стартует новая магистерская программа от Технологического института Шаффхаузена (SIT) в Швейцарии по направлению информатики и программной инженерии. Её цель — подготовить выпускников к руководящим ролям в сфере информационных технологий и естественных наук. Документы принимают до 1 июля, самые успешные соискатели могут получить грант на бесплатное обучение, сообщили в пресс-службе института. 

Технологический институт Шаффхаузена (SIT) в Швейцарии запускает магистратуру по информатике и программной инженерии

Программа доступна студентам со всего мира, у кого есть степень бакалавра информатики или программной инженерии. Для поступления надо иметь высокие оценки в дипломе, также абитуриентов ждёт интервью с приёмной комиссией. В июне 2020 года пройдёт конкурс SIT START Contest, который позволит выиграть грант. 

Магистратура соответствует традиционной болонской европейской системе высшего образования. Обучение длится два академических года, но возможно и ускоренное прохождение курса — за три семестра. Студенты могут учиться очно на кампусе SIT, либо дистанционно через портал электронного обучения.

Магистратура ориентирована на решение текущих задач в области информационных технологий, физики и бизнеса. Программа использует исследовательский опыт мирового класса и построена на воспитании лидерских качеств обучающихся. 

Кампус SIT находится рядом  с Цюрихом, поэтому студенты могут поработать с крупнейшей технологической базой в Европе. Выпускная дипломная работа может быть написана на основании личного опыта работы в стартапе или у одного из бизнес-партнёров университета — Acronis, Citrix, Microsoft, McKinsey&Company. 

Фото на обложке: Unsplash

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