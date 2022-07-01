Образовательный стартап 19-летней Фроловой привлек инвестиции от российского разработчика Redmadrobot

Образовательный стартап 19-летней Марии Фроловой OpenMind привлек инвестиции от российского разработчика цифровых решений red_mad_robot. Об этом сообщила пресс-служба Школы управления Сколково. Стороны не раскрыли сумму и условия сделки.
Проект OpenMind занимается обучением сотрудников компаний в возрастеот семи до 17 лет. Спикеры и кураторы — молодые люди до 25 лет, которые прошли путь от стажера до сотрудника крупной компании или запустили свой бизнес.
Платформа поможет школьникам и студентам определиться, в какой сфере они хотят построить карьеру. Выручка проекта в декабре 2020 года составила 1,6 млн рублей, а сам стартап оценили в 250 млн рублей.
Мария Фролова занимается образовательными проектами с 15 лет, подробнее о том, как она развивает проект, помогает ли ей в этом юный возраст и почему она сознательно не пошла в вуз можно почитать здесь.
Фото на обложке из архива Марии Фроловой
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