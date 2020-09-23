Портрет идеального программиста: кого ищут IT-компании

Кажется, что пандемия смогла изменить в мире практически все, кроме потребности работодателей в ИТ-специалистах: цифровизация превратилась из тренда в необходимость.

Какие бывают разработчики

Проводя собеседования и много общаясь с потенциальными кандидатами, я выделила, что всех разработчиков можно условно разделить на три группы:

болеют за продукт

Хотят создавать и оттачивать конкретный продукт, погружаясь во все этапы разработки, без «прыжков» с проекта на проект. Им важно видеть свой вклад в общее дело и ощущать сопричастность к деятельности компании;

фанаты аутсорса

Любят разнообразие проектов, которые могут кардинально отличаться по функционалу и стеку технологий. Для таких специалистов не критична смена команды и необходимость подстраиваться под меняющиеся условия.

любители Big Data

Им не интересны «стандартные» проекты, они хотят работать со сложными архитектурами, многопоточными запросами и внедрением новых моделей machine learning/deep learning.

Главное отличие продуктовой компании от аутсорсной — не только в выпуске собственно IT-решений, но и использовании устоявшегося технологического стека. Например, если несколько цифровых продуктов написаны на стыке С++ и Java, то 98% вероятность, что и для создания других систем будут использоваться именно эти языки. Именно так, например, происходит в «Инфомаксимум». Кроме того, у продуктовых компаний в штате есть все профильные специалисты для разработки качественного кода: backend и frontend-программисты, проектные/продуктовые менеджеры, DevOps-инженеры, тестировщики, аналитики, специалисты технической поддержки.

Существует ли идеальный соискатель

Как правило, работа в продуктовой компании предполагает узкую специализацию и эффект полного погружения в конкретный проект. По собственному опыту могу сказать, что сюда больше стремятся люди, предпочитающие централизованное планирование задач, концентрацию на одном функциональном блоке и стабильность (даже некую степенность) в работе.

В основном в компаниях ждут готового опытного профессионала, способного включиться в работу с первого дня и взаимодействовать с командой на самом высоком уровне. Но по факту расклад следующий:

Программные решения большинства компаний объективно сложные. И для того, чтобы вникнуть во все детали, изучить функционал и особенности всех этапов разработки, время потребуется любому специалисту. Как опытному, так и неопытному. Поэтому отсутствие опыта бывает некритично;

И для того, чтобы вникнуть во все детали, изучить функционал и особенности всех этапов разработки, время потребуется любому специалисту. Как опытному, так и неопытному. Поэтому отсутствие опыта бывает некритично; Техническое образование не первостепенно. Конечно, иметь технический бэкграунд — это неплохо, но даже если в активе непрофильный диплом или только онлайн-курсы, вам дадут шанс продемонстрировать практические навыки и выполнить тестовое задание.

Конечно, иметь технический бэкграунд — это неплохо, но даже если в активе непрофильный диплом или только онлайн-курсы, вам дадут шанс продемонстрировать практические навыки и выполнить тестовое задание. Кадровый голод есть, поэтому, как правило, компании готовы обучать. Например, мы часто работаем на перспективу: проводим стажировки в профильные отделы компании. Ищем не только потенциального сотрудника, но и человека, который видит свое дальнейшее развитие именно с нами. Затратив ресурсы на обучение специалиста, мы надеемся на долговременное сотрудничество;

Например, мы часто работаем на перспективу: проводим стажировки в профильные отделы компании. Ищем не только потенциального сотрудника, но и человека, который видит свое дальнейшее развитие именно с нами. Затратив ресурсы на обучение специалиста, мы надеемся на долговременное сотрудничество; Очень важен навык работы в команде. Мы работаем по agile, отдел разработки разделен на микрокоманды, каждая отвечает за свой блок. Ежедневно коллеги собираются на летучки, взаимодействуют, предлагают варианты решения проблемы. Разработчику-одиночке будет сложно встроиться в такой режим постоянных коммуникаций внутри отдела.

Мы работаем по agile, отдел разработки разделен на микрокоманды, каждая отвечает за свой блок. Ежедневно коллеги собираются на летучки, взаимодействуют, предлагают варианты решения проблемы. Разработчику-одиночке будет сложно встроиться в такой режим постоянных коммуникаций внутри отдела. Пунктуальность — качество не только королей, но и ценных сотрудников.

Тонкости собеседования

Я не верю в существование лайфхаков для идеального собеседования для получения оффера, но все-таки есть несколько нюансов, которые могут оказаться полезными:

Будьте системными

Во-первых, морально готовьтесь к тому, что уж где-где, но в IT-компании вам обязательно предложат выполнить тестовое задание. Во-вторых, по возможности сделайте задание заранее, проверьте его работу на разных компьютерах и не играйте с дедлайном. Попросите подтверждение письма о получении — вас за это не укусят, и мнение о вас не порушит.

Я отдам предпочтение тому, кто не успел выполнить тестовое в срок, но предупредил об этом заранее, чем потрясающе выполненному, но присланному на неделю позже срока с пометкой «Я болел».

Задавайте вопросы

Десятое правило Эйнштейна о важности вопросов. Крайне неприятно получать откровенно неготовые или некорректно выполненные задания с виноватой пометкой: «Вот тут я не понял», «Здесь исходил из предположения…». Если вы чего-то не понимаете или у вас есть какой-то вопрос — уточните, не стесняйтесь.

Позитивный кейс: собеседоваться на frontend-разработчика пришел вчерашний выпускник без опыта работы и серьезных самостоятельных проектов. Получив тестовое задание, он сразу уточнил сроки и очень серьезно спросил, может ли задавать вопросы при необходимости. Это было интересно. Уже на следующий день молодой человек связался с нами и задал ряд вопросов, взглянув на которые наш технический директор уверенно заявил: в нем что-то есть. Тяга к знаниям, любознательность и большое желание испытать себя в чем-то глобальном. Тестовое было сделано неидеально, но потенциал был очевиден. В итоге мы пригласили его к нам на стажировку, и сейчас он полноценный член команды, работающей над нашей системой класса process mining.

Изучите компанию, куда хотите на работу

Это может быть ваше десятое, двадцатое, сотое собеседование, но знать, куда и зачем вы приходите — обязательно. В сети много доступных материалов, и пробежаться по социальным сетям потенциального работодателя или его корпоративному сайту не займет у вас много времени, но покажет вашу целеустремленность.

Ситуация на «подумать»: ярко запомнилась история с одним весьма опытным специалистом, который обратился к нам в соцсети. Он самостоятельно написал HR и скинул свое резюме. Встреча состоялась в тот же день. И вот момент истины: на вопрос «Почему вы хотите работать у нас?» кандидат отвечает «У вас прикольный сайт».

Продуктовые компании предполагают узкую специализацию и эффект полного погружения в конкретный проект. Сюда стремятся люди, предпочитающие централизованное планирование задач, концентрацию на одном функциональном блоке. Чтобы разработчику быть постоянно в контексте одного продукта, он должен по-настоящему любить свою работу. Именно такие люди растут и развиваются вместе с нашей компанией.