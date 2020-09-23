Портрет идеального программиста: кого ищут IT-компании
Кажется, что пандемия смогла изменить в мире практически все, кроме потребности работодателей в ИТ-специалистах: цифровизация превратилась из тренда в необходимость.И все же, несмотря на то, что IT-сферу нельзя назвать серьезно пострадавшей от коронакризиса, вакансий на российском рынке стало немного меньше. Но, как отмечают эксперты, грамотные разработчики по-прежнему на вес золота. Разбираемся, что из себя представляет специалист, которого ждут в любой компании, особенно в продуктовой.
Какие бывают разработчики
Проводя собеседования и много общаясь с потенциальными кандидатами, я выделила, что всех разработчиков можно условно разделить на три группы:
- болеют за продукт
Хотят создавать и оттачивать конкретный продукт, погружаясь во все этапы разработки, без «прыжков» с проекта на проект. Им важно видеть свой вклад в общее дело и ощущать сопричастность к деятельности компании;
- фанаты аутсорса
Любят разнообразие проектов, которые могут кардинально отличаться по функционалу и стеку технологий. Для таких специалистов не критична смена команды и необходимость подстраиваться под меняющиеся условия.
- любители Big Data
Им не интересны «стандартные» проекты, они хотят работать со сложными архитектурами, многопоточными запросами и внедрением новых моделей machine learning/deep learning.
Главное отличие продуктовой компании от аутсорсной — не только в выпуске собственно IT-решений, но и использовании устоявшегося технологического стека. Например, если несколько цифровых продуктов написаны на стыке С++ и Java, то 98% вероятность, что и для создания других систем будут использоваться именно эти языки. Именно так, например, происходит в «Инфомаксимум». Кроме того, у продуктовых компаний в штате есть все профильные специалисты для разработки качественного кода: backend и frontend-программисты, проектные/продуктовые менеджеры, DevOps-инженеры, тестировщики, аналитики, специалисты технической поддержки.
Существует ли идеальный соискатель
Как правило, работа в продуктовой компании предполагает узкую специализацию и эффект полного погружения в конкретный проект. По собственному опыту могу сказать, что сюда больше стремятся люди, предпочитающие централизованное планирование задач, концентрацию на одном функциональном блоке и стабильность (даже некую степенность) в работе.
В основном в компаниях ждут готового опытного профессионала, способного включиться в работу с первого дня и взаимодействовать с командой на самом высоком уровне. Но по факту расклад следующий:
- Программные решения большинства компаний объективно сложные. И для того, чтобы вникнуть во все детали, изучить функционал и особенности всех этапов разработки, время потребуется любому специалисту. Как опытному, так и неопытному. Поэтому отсутствие опыта бывает некритично;
- Техническое образование не первостепенно. Конечно, иметь технический бэкграунд — это неплохо, но даже если в активе непрофильный диплом или только онлайн-курсы, вам дадут шанс продемонстрировать практические навыки и выполнить тестовое задание.
- Кадровый голод есть, поэтому, как правило, компании готовы обучать. Например, мы часто работаем на перспективу: проводим стажировки в профильные отделы компании. Ищем не только потенциального сотрудника, но и человека, который видит свое дальнейшее развитие именно с нами. Затратив ресурсы на обучение специалиста, мы надеемся на долговременное сотрудничество;
- Очень важен навык работы в команде. Мы работаем по agile, отдел разработки разделен на микрокоманды, каждая отвечает за свой блок. Ежедневно коллеги собираются на летучки, взаимодействуют, предлагают варианты решения проблемы. Разработчику-одиночке будет сложно встроиться в такой режим постоянных коммуникаций внутри отдела.
- Пунктуальность — качество не только королей, но и ценных сотрудников.
Тонкости собеседования
Я не верю в существование лайфхаков для идеального собеседования для получения оффера, но все-таки есть несколько нюансов, которые могут оказаться полезными:
- Будьте системными
Во-первых, морально готовьтесь к тому, что уж где-где, но в IT-компании вам обязательно предложат выполнить тестовое задание. Во-вторых, по возможности сделайте задание заранее, проверьте его работу на разных компьютерах и не играйте с дедлайном. Попросите подтверждение письма о получении — вас за это не укусят, и мнение о вас не порушит.
Я отдам предпочтение тому, кто не успел выполнить тестовое в срок, но предупредил об этом заранее, чем потрясающе выполненному, но присланному на неделю позже срока с пометкой «Я болел».
- Задавайте вопросы
Десятое правило Эйнштейна о важности вопросов. Крайне неприятно получать откровенно неготовые или некорректно выполненные задания с виноватой пометкой: «Вот тут я не понял», «Здесь исходил из предположения…». Если вы чего-то не понимаете или у вас есть какой-то вопрос — уточните, не стесняйтесь.
Позитивный кейс: собеседоваться на frontend-разработчика пришел вчерашний выпускник без опыта работы и серьезных самостоятельных проектов. Получив тестовое задание, он сразу уточнил сроки и очень серьезно спросил, может ли задавать вопросы при необходимости. Это было интересно. Уже на следующий день молодой человек связался с нами и задал ряд вопросов, взглянув на которые наш технический директор уверенно заявил: в нем что-то есть. Тяга к знаниям, любознательность и большое желание испытать себя в чем-то глобальном. Тестовое было сделано неидеально, но потенциал был очевиден. В итоге мы пригласили его к нам на стажировку, и сейчас он полноценный член команды, работающей над нашей системой класса process mining.
- Изучите компанию, куда хотите на работу
Это может быть ваше десятое, двадцатое, сотое собеседование, но знать, куда и зачем вы приходите — обязательно. В сети много доступных материалов, и пробежаться по социальным сетям потенциального работодателя или его корпоративному сайту не займет у вас много времени, но покажет вашу целеустремленность.
Ситуация на «подумать»: ярко запомнилась история с одним весьма опытным специалистом, который обратился к нам в соцсети. Он самостоятельно написал HR и скинул свое резюме. Встреча состоялась в тот же день. И вот момент истины: на вопрос «Почему вы хотите работать у нас?» кандидат отвечает «У вас прикольный сайт».
Продуктовые компании предполагают узкую специализацию и эффект полного погружения в конкретный проект. Сюда стремятся люди, предпочитающие централизованное планирование задач, концентрацию на одном функциональном блоке. Чтобы разработчику быть постоянно в контексте одного продукта, он должен по-настоящему любить свою работу. Именно такие люди растут и развиваются вместе с нашей компанией.
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