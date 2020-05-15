Пермский Политех запускает онлайн-магистратуру по робототехнике

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) организовывает обучение по проектированию автономных сервисных роботов. В магистратуру могут поступить студенты со всего мира, приём заявлений в вуз начнётся 20 июня, сообщает пресс-служба университета.

Обучение будет полностью проходить в дистанционном режиме. Студенты смогут слушать лекции в режиме реального времени, задавать вопросы и получать консультацию преподавателя. Для выполнения практических работ в университете сделали новую лабораторию — в ней находятся роботы и элементы окружения, необходимые для их навигации и выполнения тестовых заданий. Благодаря этому обучающиеся могут управлять роботами в онлайн-режиме.

Всего в Пермском Политехе студентам будет доступно 16 курсов по робототехнике.

Подать заявки в магистратуру можно через электронную информационную систему ПНИПУ.