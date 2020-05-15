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Пермский Политех запускает онлайн-магистратуру по робототехнике

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) организовывает обучение по проектированию автономных сервисных роботов. В магистратуру могут поступить студенты со всего мира, приём заявлений в вуз начнётся 20 июня, сообщает пресс-служба университета.

Пермский Политех запускает онлайн-магистратуру по робототехнике

Обучение будет полностью проходить в дистанционном режиме. Студенты смогут слушать лекции в режиме реального времени, задавать вопросы и получать консультацию преподавателя. Для выполнения практических работ в университете сделали новую лабораторию — в ней находятся роботы и элементы окружения, необходимые для их навигации и выполнения тестовых заданий. Благодаря этому обучающиеся могут управлять роботами в онлайн-режиме. 

Всего в Пермском Политехе студентам будет доступно 16 курсов по робототехнике. 

Подать заявки в магистратуру можно через электронную информационную систему ПНИПУ. 

Фото на обложке: пресс-служба ПНИПУ

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