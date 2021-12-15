Победители школьного акселератора стартапов SberZ получат дополнительные баллы ЕГЭ

Акселератор стартапов для школьников 8–11-х классов SberZ включен в перечень утвержденных Минпросвещения РФ конкурсов на 2021–2022 учебный год, победители которых получат дополнительные баллы к ЕГЭ.

Сведения о победителях внесут в реестр детей, проявивших выдающиеся способности, сообщила пресс-служба «Сбера». Баллы будут учитываться при поступлении в вузы на специальности, связанные с экономикой и цифровыми технологиями.

«Баллы за индивидуальные достижения включаются в общую сумму конкурсных баллов, их количество вузы определяют самостоятельно. Участники следующих сезонов смогут рассчитывать на аналогичные льготы», — пояснили в «Сбере».

Участие в программе бесплатное. Подростки пройдут цикл создания собственного стартапа — от генерации идеи до запуска. Подать заявку можно до 14 февраля 2022 года.

В 2021 году победителями школьного и студенческого акселератора признаны в том числе проекты управления домашней аптекой «Домаптека» и создания наушников для людей с плохим слухом «Нау-Вау», производство лонгбордов Smart Board.

В экспертное жюри SberZ входят президент фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, генеральный директор Visa Михаил Бернер, генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль, сооснователь клуба венчурных инвесторов Angelsdeck Сергей Дашков и другие.

Участники акселератора создают стартап-проекты под руководством наставников. В 2021 году на участие в акселераторе претендовало 14,5 тысячи школьников из 85 регионов России.

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Фото на обложке: SberZ