«Почта России» зовёт молодёжь: компания запустила онлайн-симулятор рабочего опыта

Корпоративный университет «Почты России» совместно с компанией «Преактум» запустил онлайн-симулятор для знакомства с услугами и направлениями деятельности сервиса.

Сейчас он помогает изучить структуру почтового сервиса студентам, участвующим в конкурсе проектов «Предпринимательский кейс «Почты России» в Великом Новгороде; в дальнейшем с его помощью «Почта России» сможет обучать сотрудников и повышать их компетенции, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию RB.RU.

По заявлению госкомпании, онлайн-симулятор рабочего опыта — это серия теоретических и практических заданий, которые позволяют узнать больше о принципах и специфике работы «Почты России», приобрести полезные навыки и проверить свои знания.

Задания разделены по нескольким темам: электронная коммерция, услуги для физических лиц и интернет-магазинов, наземная и авиалогистика, а также операционный блок. Такое обучение помогает сформировать подробное представление о компании и перспективах её развития, считают в «Почте России».

«Чтобы максимально подробно и качественно представить наши сервисы и познакомить студентов с ключевыми направлениями деятельности «Почты», требуется, как минимум, неделя. С помощью онлайн-симулятора рабочего опыта это можно сделать за пять часов самостоятельной работы. Мы интегрировали онлайн-симулятор в предпринимательский кейс, чтобы студенты могли быстрее изучать корпоративные задачи компании и повышать свои компетенции», — заявила руководитель корпоративного университета «Почты России» Юлия Чередникова.

Онлайн-симулятор запущен как цифровой инструмент повышения информированности о деятельности «Почты России» и привлечения молодёжи для трудоустройства в компанию, отмечается в пресс-релизе. К 2030 году «Почта России» планирует стать главной цифровой государственной мультифункциональной платформой для бизнеса, и для этого ей требуется высококвалифицированный персонал, считают в компании.

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Фото: Ivanova Ksenia / Shutterstock.