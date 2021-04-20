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Школьники создали роботов для Pony Express

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор раздела YOUNG

Мария Передок

Учащиеся университетской гимназии МГУ автоматизировали ручной труд тестировщиков, которые проверяли работу основных функций внутренней системы «Пегас». Проект завершился в марте 2021 года, он проходил совместно с компанией по разработке логистических услуг Pony Express. Также в рамках проекта школьники 10-11 классов разработали реальных роботов, сообщили в пресс-службе Pony Express.

Школьники создали роботов для Pony Express

За время проекта ребята научились программировать на языке Python, погрузились в мир логистики и попробовали себя в качестве тестировщиков. Им была поставлена задача — заменить ручной труд тестировщиков на автоматический. 

За два года ребята создали:

  • программного робота, который в режиме реального времени отслеживает наличие штрафов транспорта автопарка;
  • роботов для трекинга статуса доставки посылки сторонней компанией; 
  • роботов-тестировщиков для ERP-системы «Пегас»; 
  • роботов-тестировщиков для публичной Web-API компании. 

Все разработанные тесты компания встроила в свою систему.


Фото на обложке: пресс-служба Pony Express

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