Школьники создали роботов для Pony Express

Учащиеся университетской гимназии МГУ автоматизировали ручной труд тестировщиков, которые проверяли работу основных функций внутренней системы «Пегас». Проект завершился в марте 2021 года, он проходил совместно с компанией по разработке логистических услуг Pony Express. Также в рамках проекта школьники 10-11 классов разработали реальных роботов, сообщили в пресс-службе Pony Express.

За время проекта ребята научились программировать на языке Python, погрузились в мир логистики и попробовали себя в качестве тестировщиков. Им была поставлена задача — заменить ручной труд тестировщиков на автоматический.

За два года ребята создали:

программного робота, который в режиме реального времени отслеживает наличие штрафов транспорта автопарка;

роботов для трекинга статуса доставки посылки сторонней компанией;

роботов-тестировщиков для ERP-системы «Пегас»;

роботов-тестировщиков для публичной Web-API компании.

Все разработанные тесты компания встроила в свою систему.