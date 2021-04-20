Школьники создали роботов для Pony Express

Учащиеся университетской гимназии МГУ автоматизировали ручной труд тестировщиков, которые проверяли работу основных функций внутренней системы «Пегас». Проект завершился в марте 2021 года, он проходил совместно с компанией по разработке логистических услуг Pony Express. Также в рамках проекта школьники 10-11 классов разработали реальных роботов, сообщили в пресс-службе Pony Express.
За время проекта ребята научились программировать на языке Python, погрузились в мир логистики и попробовали себя в качестве тестировщиков. Им была поставлена задача — заменить ручной труд тестировщиков на автоматический.
За два года ребята создали:
- программного робота, который в режиме реального времени отслеживает наличие штрафов транспорта автопарка;
- роботов для трекинга статуса доставки посылки сторонней компанией;
- роботов-тестировщиков для ERP-системы «Пегас»;
- роботов-тестировщиков для публичной Web-API компании.
Все разработанные тесты компания встроила в свою систему.
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