Сегодня её герой — Пётр Жуков, основатель и управляющий партнер Indigo Capital Partners. Он расскажет о важности высшего образования, начале своей карьеры в инвестбанкинге и о том, почему в эту сферу нельзя идти ради денег.

«У тебя должен быть кайф от причастности к чему-то крутому»

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним.

Что даёт высшее образование

Высшее образование, как институт, особенно в нашей стране — это больше про общение, друзей, какую-то жизненную платформу, взросление, социальные навыки. Я благодарен ВУЗу за друзей, за причастность к Высшей школы экономики. Мне приятно сейчас туда приходить, в чём-то им помогать.

Но по большому счёту это всё про жизнь, а не про образование.

Про начало карьеры

Я начинал карьеру в UBS и Credit Suisse. Это были золотые годы банковского бизнеса. Мы были не только элитой с точки зрения денег, но, главное, — были большие сделки и была очень серьёзная роль банкиров в этих сделках. При всём уважении к юристам, аудиторам и другим консультантам, их роль всегда была вторичной. Раньше мы были творцами финансовой реальности.

А то, что надо было не спать и без конца работать, это очень круто! Я только с радостью вспоминаю это время.

Но всё зависит от психики человека, от его изначальной устойчивости, уровня энергии и мотивации.

Первое собеседование и опыт работы

Времена тогда были другие, и я ничего не умел. Я даже не знал, что такое инвестбанк. Понимал только, что нужно проходить стажировки.

Подрабатывать и стажироваться начал с третьего курса. Сначала попал не в инвестбанковское подразделение банка, а стажёром к двум ребятам, которые пишут отчёты по рынкам и компаниям, был мальчиком на побегушках.

Как быть, если ты из успешной семьи

Делать от противного, делать вопреки, как правило, идти наперекор своим собственным представлениям о жизни и судьбе.

Просто идти по пути наименьшего сопротивления — не соответствует истинному призванию человека, это плохо.

У всего всегда есть две медали. Когда ты из успешной семьи, что-то тебе мешает, тебя иначе воспринимают. Но у тебя есть куча преимуществ — если при этом работает голова, у тебя есть куча контактов и кругозор.

Главные качества для работы в банке

В этой среде ценятся несколько ключевых вещей. И в них не входит глубина интеллекта и даже профессионального образования.

В инвестбанке остаются и добиваются успеха люди, которые впахивают за себя и за “того парня”.

В тебе должны быть лояльность, трудолюбие, желание за кого-то что-то сделать. В принципе ответственность за команду — это очень важная тема.

Важен уровень энергии и мотивации — ты должен чётко понимать, зачем ты этим занимаешься. Если только потому, что это правильный карьерный трамплин или из-за денег, долго не протянешь, это не работает. У тебя должен быть кайф от причастности к чему-то крутому.

Должна быть быстрая обучаемость этому ремеслу. Там долгой раскачки не может быть — тебя система просто выплюнет. Ты должен быстро учиться, быть супер внимательным к деталям.

И, конечно, должно быть хорошее математическое мышление.

Если ты не умеешь считать, если тебе тяжело с цифрами — это не для тебя.

Корпоративная культура Indigo

Я не знаю, какой я начальник, это мои сотрудники скажут. Indigo в себе содержит несколько разных видов бизнеса. Он начинался как фонд прямых инвестиций. Потом стихийно появился венчурный фонд. Это всё эволюционировало, и мы из желторотых новичков уходили в специализацию. И на сегодня наши венчурные активности связаны со спортивными технологиями.

В каком-то смысле мы стали моим Family Office, потому что я ещё стал инвестором-предпринимателем. Мы как команда занимаемся моими личными проектами.

Мы всегда берём стажёров. Каждое лето у нас обязательно есть один-два стажёра.

Какие художественные книги стоит почитать

Фёдор Достоевский «Братья Карамазовы»

Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества»

Илья Ильф и Евгений Петров «12 стульев», «Золотой телёнок»

Поэзия Серебряного века

Стихи Бориса Рыжего

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