«Если ты живёшь в пещере и смотришь на дом со стороны, ты никогда не поймёшь, как его построить»

Сегодня её герой — Алексей Боков, событийный продюсер, выпускник МШУ Skolkovo, вице-президент академии журналистики «Коммерсантъ». Он расскажет о важности образования, об отношении к первой работе и как построить 3D-модель будущего бизнеса у себя в голове.

Что даёт образование и зачем оно нужно

Самое интересное, что сегодня мы говорим об этом во время пандемии. Онлайн докажет всем очень многие вещи. Изменения происходят с большими университетами. Переписываются академические программы и программы MBA.

Наверное, мой опыт сейчас не так актуален, всё же сейчас мы образование понимаем немного по-новому. Но мне американская система дала самое главное — умение самому себя мотивировать. Там никто никого не заставляет, ты абсолютно предоставлен сам себе, и в выборе предметов тоже.

В этом смысле университет дал мне всё, и я вообще большой поклонник высшего образования. Считаю, что нужно получить хотя бы какое-то, даже если работа потом будет совсем в другой сфере: оно даёт фундамент, на котором ты можешь строить все остальное.

Без фундамента не могут прижиться никакие предпринимательские истории. В 2000-х, когда в Россию пришла стартаперская тема, все решили, что надо просто идти и делать, а знать ничего не надо. Казалось, что главное — сдвинуть сознание этого поколения, чтобы оно начало что-то делать, и неважно как. В итоге многие шли с мотивацией, но без понимания важных вещей. Классическое академическое образование даёт опыт системного взгляда на любые проблемы.

Про design thinking

Очень важно понимать структуру бизнеса. Если ты хочешь открыть кофейню, ты иди поработай в такой кофейне. Посетителю никогда не станет понятно то, что тебе станет понятно изнутри.

Когда в мою школу приходят за советом и хотят сразу открыть что-то своё, то я рекомендую пойти в этой же сфере в большую структуру и поучиться, поработать изнутри. Построить такую 3D-модель у себя в голове.

Если ты живёшь в пещере и смотришь на дом со стороны, ты никогда не поймёшь, как его построить. Ты не можешь сделать крышу, а потом думать, что внутри.

Это и есть design thinking — ты начинаешь формулировать дизайн своего бизнеса, дизайн своего проекта, когда ты знаешь, как это складывается где-то еще. Тогда ты сможешь коммуницировать эту идею и своему клиенту.

Если у тебя нет такого опыта, я бы не рекомендовал сразу сходу, живя в пещере, идти и строить дом.

Как первая работа влияет на дальнейший путь

Тут очень важен эмоциональный фон. Важно, чтобы тебе не отбило охоту, а такое бывает в начале пути. Недавно слышал такую фразу: «Мы очень любим то, что делаем, в начале пути, а потом мы очень любим от этого отдыхать». В какой-то период времени ты уже не настолько задорен.

Мне очень повезло: я стал самостоятельно заниматься своим делом в 24-25, а до этого те, с кем я работал, подарили мне любовь к делу, атмосфера продвинула меня. Поэтому не надо терпеть работу, где тебя ничто не цепляет. Не надо бояться строгости и жёсткости, но важны и удовольствие, и справедливость.

Первый вопрос на собеседовании

Прошу рассказать анекдот или шутку. Похожее чувство юмора часто обещает хорошее взаимопонимание. Но, как правило, дальше я пробую все подходы, я всегда даю шанс и лоялен на собеседовании.

Что такое успех

Признание успеха для меня звучит как остановка. Потому что счастье в движении. Если ты остановился, то ты сделал шаг назад. Радуйся, но не будь доволен. Как только ты удовольствуешься, ты остановишься.

Как изменится бизнес после пандемии

Само слово «стартап» после пандемии уйдет, потому что стартап — история про новый опыт. Сегодня, после того как многие крупные компании попрощаются со своими работниками, а малый бизнес разорится, появится много энтузиастов — они и будут делать свои проекты. Но это будут энтузиасты с большим бэкграундом, включая даже топ-менеджеров. Стартаперами они не будут себя называть, это предпринимательство.

Качественный продукт сильно отличается от общей массы. Как бы ни было легко войти на рынок с продуктом, все равно просто и на шару не получится — нужен отлично собранный продукт.

Книги, которые стоит прочесть

Айзексон «Стив Джобс» — об основателе Apple в беседах с ним самим, его родственниками, друзьями, врагами, соперниками и коллегами. Андре Агасси «Откровенно. Автобиография» — история профессионального теннисиста и филантропа, рассказанная им самим. Биография Трумена Капоте — для всех, кто интересуется литературой, театром и хочет связать жизнь с текстами. Биография Лени Рифеншталь — полезно тем, кто хочет развиваться в кино- и фотоиндустрии. Филип Котлер «Основы маркетинга» — классика в изучении маркетинга, разбираются основные термины и понятия, в которых все всегда путаются, но не после прочтения этой книги. Филип Котлер, Джоанн Шефф «Все билеты проданы» — как применяются маркетинговые стратегии на примере Бродвея. Вместо последнего можно подставить любой бизнес, схема останется прежней.

Если ты хочешь попасть на работу к герою эфира, заполни эту форму!