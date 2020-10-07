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«Надо много всего пробовать» — и другие советы двадцатилетним от финансового директора X5 Retail Group

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним. 

Сегодня её героиня — Светлана Демяшкевич, финансовый директор X5 Retail Group, компании, которая управляет «Перекрёстком», «Пятёрочкой» и «Каруселью». Она рассказала, как совмещать работу и семью, почему стоит просить повышение у начальства и как всегда быть в ресурсном состоянии и не выгорать. 

«Надо много всего пробовать» — и другие советы двадцатилетним от финансового директора X5 Retail Group

Об образовании и переездах

Мой папа военный. Я родилась в Эстонии, потом жила в Монголии какое-то время. Пошла в школу в Забайкальском крае, потом мы переехали в Тамбов, где я заканчивала классическую гимназию. По сравнению с советскими школами, которые я узнала в раннем детстве, по духу и подходу она была близка к частной, где смотрели на личность ребёнка, давали свободу самовыражения. Мы учили несколько языков, включая латынь. Гимназия много мне дала. 

После этого я прошла конкурс, по которому детей на год привозили в Америку, где они учились в школе, жили в принимающей семье. Одиннадцатый класс я провела в Штатах. Это было новой степенью свободы, Америка дала уверенность в себе. 

О начале карьеры

Мне в жизни часто везло на людей, которые давали мне возможности. У меня не было собеседования в «Альфа-Банк», потому что когда я была консультантом в PWC, делала проекты для него, и они меня переманивали к себе. Здесь очень важен открытый взгляд и умение видеть возможности. 

Как просить повышение у начальства

У меня есть пример из середины карьеры — была задача, с которой не справлялся коллега. Меня попросили делать за него работу. Я пришла к руководителю и прямо сказала, на каких условиях буду этим заниматься.

Это было очень страшно, начальник отчитал, сказал, что я не лояльна к компании. Где-то три месяца ничего не происходило, я оставалась на своей позиции, занималась текущей работой. Когда через три месяца проект окончательно развалился, меня снова пригласили, но уже на моих условиях.

Shutterstock / UfaBizPhoto

Как совмещать работу и семью

Общение с детьми помогает общаться со всеми окружающими. Ты на детях учишься быть терпимее, мудрее, слушать лучше, понимать. Дети — это постоянный тренинг человеческой мудрости. Они много дают и в плане энергии, жизненного драйва, желании перевернуть горы. 

Когда ты годами руководитель, бывает сложно переключаться с работы на дом.

Мне в этом помогает муж. Должен быть круг, который тебя приземляет, заставляет заниматься простыми вещами — играть с детьми в песочнице, гулять с собакой, делать бытовые вещи. Это создаёт правильный баланс. 

О саморазвитии и ресурсном состоянии

Работать над своими лидерскими качествами не всегда просто, часто это стресс и саморефлексия. Обратная связь тоже не всегда бывает положительной. С коучем мы много обсуждали, где черпать ресурс и энергию, чтобы перенаправлять её и раздавать всем.

Тут две истории:

  • Все внешние источники, например, бег, вода в любом виде, созерцание природы. Когда просто приходишь на озеро и смотришь на закат — медитируешь.
  • Вторая история — заряжаться через общение с людьми, театр, игры с детьми, общение с друзьями, тусовки.

Корпоративная культура в Альфа и X5

Прежде всего, это ориентация на результат. Все понимают, что мы в компании для того, чтобы приносить дополнительную ценность клиентам, акционерам, повышать стоимость компании, давать клиентам самый лучший продукт, стремиться добиваться наивысшего качества. Честная конкуренция и результативность — фокус Альфы. 

Основа Альфы — клиентоориентированность. Мы думаем о клиенте. У нас ценятся порядочность, прямота, своя открытая позиция. Но нужно понимать, что нигде нет абсолютно идеальной ситуации, где тебя все любят, помогают и тебе всё достаётся легко. Жёсткие ситуации тоже есть, их нужно проживать, ведь именно они дают возможности внутреннего развития. 

Про ошибки

В новой реальности, где всё быстро меняется, надо много всего пробовать, чтобы успевать за потребностями клиентов, изменением конкурентной ситуации. В X5 такая культура есть.

Если сравнивать с технологичными компаниями, которые сейчас становятся нашими конкурентами, мы должны быть ещё быстрее, креативнее, спокойнее относиться к пробам нового, допускать в себе право на ошибку.

Главное, отличать ошибку от раздолбайства и непрофессионализма. Нужно очень хорошо чувствовать эту грань. 


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