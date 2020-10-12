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«Работу можно совмещать с учёбой — есть же летние каникулы!». Советы начинающим от маркетинг-директора Lamoda

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним. 

Сегодня её героиня — Юлия Никитина, управляющий директор по маркетингу Lamoda, в прошлом маркетинг-директор Airbnb и «Яндекс.Маркета». Она расскажет, из чего состоит маркетинг, как устроиться на работу, если у тебя нет опыта, и почему директор по маркетингу не обязан уметь всё. 

«Работу можно совмещать с учёбой — есть же летние каникулы!». Советы начинающим от маркетинг-директора Lamoda

Учитесь там, где вам интересно

Я пошла учиться туда, куда мне больше всего хотелось, и рассматривала поступление в лучшие вузы, потому что там были программы, которые мне реально нравились — социология и международные отношения. Про маркетинг тогда ничего не знала и не понимала. Меня не заставляли родители, я сама выбирала путь. 

В итоге училась в «Высшей школе экономики» на бакалавриате социологии и в магистратуре социологии, экономики и анализа рынка. Да, теперь я работаю по специальности. 

У социологии есть научное ответвление, связанное с цифрами — это статистика, продвинутая экономика. На нем учат правильно считать и вникать в то, как люди думают и через что выражают свои мысли. Это фундаментальная базовая ступень маркетинга. А основы маркетинга связаны с пониманием людей, целевой аудитории. Ты должен улавливать, что важно людям в широком смысле, знать основы массовых коммуникаций, управлять массами. 

Почему студенческая жизнь — это круто

Студенческая жизнь очень важна, потому что в этот период происходит становление тебя как человека. Чем больше опыта ты сможешь в это время набрать, тем лучше. Например, стажировки и обучение за рубежом. 

Интересуйтесь абсолютно всем, беритесь за любые волонтёрские проекты: социальные партнёрства в Африке, стажировки в Китае, акселераторы — что угодно.

Всё это реально совмещать с учёбой, есть же длинные летние каникулы. Это время можно очень круто использовать! 

Как продать себя, когда о тебе никто не знает

Тебе, как молодому специалисту, кажется, что ничего не получится и компании берут людей только с опытом. На самом деле это не так. Берут тех, кто реально показывает на собеседованиях энергию, показывает, что им не всё равно, тех, кто понимает, в какую сторону они идут. На первых интервью покупают за то, что вам небезразлично, за драйв и страсть в глазах. 

Shutterstock / wavebreakmedia

Что должен уметь директор по маркетингу

Маркетинг-директор должен понимать то, чем он управляет: как устроена закупка трафика, какие есть тренды, какая экспертиза сейчас котируется. Это позволяет вести разговор со своей командой. 

Должна ли я уметь настраивать рекламные кампании? Нет, это глупость. Каналы обновляются очень быстро, алгоритмы постоянно меняются. За этим могут следить только те люди, которые погружены в работу экспертно и занимаются ей каждый день. 

Про внутренний челлендж

Когда я приходила в Lamoda, мне хотелось построить систему бренда и перфоманс-маркетинга от начала и до конца в том идеальном приближении, которое рисовала в голове. 

В «Яндексе», например, не было понимания, как выстраивать коммуникацию с аудиторией, — сейчас они научились. В Airbnb, напротив, очень мощный бренд и перфоманс-маркетинг. Мне хотелось соединить эти две системы в одну.

Крутой перфоманс работает на бренд, а бренд даёт очень много органики и прирост трафика.

Когда я смотрела на Lamoda, то думала, что ребята там сидят на сундуках с золотом и никому про это не рассказывают. Для меня это реально классный продукт. 

Если ты хочешь попасть на работу к герою интервью, заполни резюме.

Фото на обложке: Shutterstock / Kite_rin

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