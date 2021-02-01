«Глянцевой сказки не будет: будет очень конкретная работа, и для того, чтобы получить её, нужно быть на шаг впереди остальных»

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним.
Сегодня её героиня — Полина Сохранова, экс-главред Cosmopolitan, сооснователь Quarz, проекта, посвящённого внутреннему балансу и заботе о себе. Она расскажет, как устроилась в Vogue в 21 год, почему не всем подходит активное ведение соцсетей, что нужно классному SMM-специалисту и почему сейчас особенно важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью.
Про первое собеседование
В 21 год меня позвали на собеседование в Vogue. Мне сразу же стали объяснять, что «вот вы, наверное, думаете, что попали в сказку, а всё не так, мы тут очень много работаем». Я хлопала глазами и говорила, что готова к этому. Моя мама читала Vogue, поэтому я с тинейджерства была привычна к бренду. И не питала иллюзий, что сотрудники компании бесконечно пьют кофе с дизайнерами и все вместе, от Chanel до Dior, гуляют с утра до ночи.
Потом мне дали тестовое задание — я должна была написать текст. Помню, что просила маму помочь, и мы вместе пытались сочинить что-то оригинальное.
Финальная встреча была с Алёной Долецкой на английском языке, которая с профессиональной точки зрения прошла не очень успешно. У меня был хороший английский, и я без проблем поддерживала беседу. Но когда мне начали задавать вопросы про любимого фотографа и fashion-критика, я задумалась, потому что на тот момент реально не знала таких людей. Однако я была очень замотивирована, и Алёна мне поверила. Она сказала, что придётся, конечно, догонять и много чего изучить. И я действительно разбилась для этого в лепешку. Я очень много раз оставалась допоздна в редакции в первые два года.
Что надо учитывать перед тем, как устраиваться на работу
У меня была показательная история с Cosmopolitan. Когда я пришла, решила менять команду. Мы не со всеми прощались, но, тем не менее, я привела довольно много новых людей. Например, я искала редактора. Меня поразило, что люди, которые нанимаются в компанию, почему-то ничего о ней не знают.
Если вы устраиваетесь в небольшой проект, несложно найти имена, фамилии тех, кто им занимается. Зайдите в их аккаунты, посмотрите их бэкграунд, что нравится этим людям, чем они гордятся. Проявите свою осведомлённость жизнью проекта, в который вы идёте.
Я много раз сталкивалась с тем, что людям, которые приходили наниматься в Cosmopolitan, было совершенно всё равно. Я видела, что человек ничего не понимает, а просто хочет попасть в какую-то глянцевую сказку. Её не будет: будет очень конкретная работа, и для того, чтобы получить её, нужно быть на шаг впереди остальных. А для этого надо просто обладать какими-то знаниями, которые сейчас находятся в открытом доступе.
Про партнёрство в бизнесе
Для меня запустить бизнес одной — крайне сложно. Поэтому я очень рада, что вовремя встретила партнёра. Благодаря тому, что нас двое, мы смогли многое реализовать, не пробуксовывая, и двигаться гораздо быстрее.
Партнёрство требует довольно высокой степени осознанности. Надо очень хорошо уметь отделять личное от рабочего.
Потому что обязательно будут конфликтные моменты, когда кто-то кого-то недопонял или что-то не то подумал. Это как в любых отношениях: будет всё то же самое, только вы ещё и партнёры.
Я честно скажу, что наше партнёрство протекает очень гармонично. Не знаю, что сыграло роль. Например, у нас действительно разная экспертиза, разные ценности в жизни, и поэтому мы не сталкиваемся лбами. Нам не хочется заниматься одними и теми же вещами или быть за них ответственными. При этом мы в Quarz до сих пор все серьёзные вопросы решаем вместе.
Про жизненный баланс
Мне 36 лет, и я чётко понимаю, что мне нужно железно придерживаться определённого графика, чтобы находиться в ресурсе каждый день. Если бы я сейчас имела какую-то мега амбициозную работу в огромной корпорации, где мне бы дышали в спину, возможно, подолгу находилась бы в офисе. И тогда это был бы совершенно другой образ жизни. Потому что когда я теряю свой ресурс, появляются вредные привычки: я начинаю по-другому питаться, курить, пить больше алкоголя и меньше спать.
Думаю, сейчас очень сильно меняется тренд на отношение к работе. Гораздо больше людей ходят на терапию к психологам, у них другие привычки и просто другое отношение к жизни.
О медийности
Хотя я много и часто рассказываю о себе, я всё равно не обладаю той степени экстравертности, которой могут похвастаться многие. И я думаю, что мне не органично вести инстаграм каждый день. Я могла быть гораздо активнее в соцсетях, но не делаю этого — просто потому, что однажды поняла: не хочу пересиливать и заставлять себя. Поэтому думаю, тут бесполезно грести против своей природы.
Популярная страница в соцсетях — это работа. Это огромное количество затраченных часов. Это определённый образ жизни: если он вам органичен, если есть ощущение, что это каким-то образом драйвит и на это есть запрос, делайте.
А если этого нет, бесполезно. Другой вопрос, что всегда можно нанять кого-то, кто будет вести соцсети за тебя. Но будет видно, что это агентская или чья-то ещё работа.
Классный SMM-специалист — кто он
Мне кажется, сейчас это мастер на все руки. Я рада, что люди совмещают такое количество навыков: и снимают видео, и монтируют их, и пишут тексты, и обрабатывают фото. Это здорово. С другой стороны, я вижу очень много однообразного. По какой-то причине люди считают, что например, сделать аккаунты теплого жёлтого цвета — это must для всех и каждого в мире beauty или fashion. Я лично считаю этот тренд ушедшим и призываю всех, вот кто будет подаваться на работу — не делайте так, потому что вы будете одним из пятидесяти, кто так напишет. Даже лучше, если вы расскажете про яркие оттенки в аккаунте, это будет оригинальнее.
Безусловно, SMM-специалист — очень важная профессия, которая пока, я думаю, только подрастает. Тут надо шлифовать и шлифовать мастерство, работать над собой. Классный работник должен быть гибким, решать несколько задач одновременно. В целом, нужно умение упаковать материал в какую-то историю, рассказать её, вовремя собрать классные референсы. Но если ты не любишь что-то по настоящему, продать тебе это будет сложно.
Хочется сказать ещё про редакторов. Меньше разбега для автора текста: он должен коротко изложить всю суть, зацепить кого-то, придумывать яркие цитаты для того, чтобы кто-то прочитал текст. Это тоже очень важный навык. Людей, которые пишут классные и качественные тексты, очень мало. Поэтому писать ёмко, но при этом осмысленно — востребованный навык.
Что стоит почитать
- Telegram-канал «Репортёр Щербакова». Катя была редактором в глянце, а сейчас она ведёт канал о журналистике, рассказывает о разных жанрах. Она приводит в пример конкретные статьи, которые выходят на ресурсах, и описывает, почему они крутые.
- Максим Ильяхов «Пиши, сокращай». Это мега важная книга, потому что всем, особенно молодёжи, жалко тот контент, который они «родили». Надо учиться себя редактировать. Делайте короче, но лучше.
- Grace Mirabella, In and Out of Vogue. Она была не самым знаменитым главным редактором американского Vogue в восьмидесятых годах, но написала хорошую, структурированную книгу, которая касается индустрии.
- Антон Носик, Галина Тимченко «Дорогая редакция, подлинная история Ленты.ру». В книге очень классно написано, какое взаимодействие бывает с аудиторией и какие сложности встречаются на пути редактора. Прочитайте, это очень весело и просто классно.
- Легс Макнил, Джиллиан Маккейн «Прошу, убей меня». Очень хорошая книга об истории американского панка конца шестидесятых. Если есть возможность — читайте в оригинале, потому что русский перевод не очень точный. Почему книгу надо прочитать? Она собрана из интервью профессиональных журналистов, которые беседовали с музыкантами и людьми, которые их окружали, в конце шестидесятых. Это захватывающая книга для тех, кто любит музыку.
Если ты хочешь попасть на работу к герою интервью, заполни резюме!
Фото на обложке: Unsplash
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