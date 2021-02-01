«Глянцевой сказки не будет: будет очень конкретная работа, и для того, чтобы получить её, нужно быть на шаг впереди остальных»

Сегодня её героиня — Полина Сохранова, экс-главред Cosmopolitan, сооснователь Quarz, проекта, посвящённого внутреннему балансу и заботе о себе. Она расскажет, как устроилась в Vogue в 21 год, почему не всем подходит активное ведение соцсетей, что нужно классному SMM-специалисту и почему сейчас особенно важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

Про первое собеседование

В 21 год меня позвали на собеседование в Vogue. Мне сразу же стали объяснять, что «вот вы, наверное, думаете, что попали в сказку, а всё не так, мы тут очень много работаем». Я хлопала глазами и говорила, что готова к этому. Моя мама читала Vogue, поэтому я с тинейджерства была привычна к бренду. И не питала иллюзий, что сотрудники компании бесконечно пьют кофе с дизайнерами и все вместе, от Chanel до Dior, гуляют с утра до ночи.

Потом мне дали тестовое задание — я должна была написать текст. Помню, что просила маму помочь, и мы вместе пытались сочинить что-то оригинальное.

Финальная встреча была с Алёной Долецкой на английском языке, которая с профессиональной точки зрения прошла не очень успешно. У меня был хороший английский, и я без проблем поддерживала беседу. Но когда мне начали задавать вопросы про любимого фотографа и fashion-критика, я задумалась, потому что на тот момент реально не знала таких людей. Однако я была очень замотивирована, и Алёна мне поверила. Она сказала, что придётся, конечно, догонять и много чего изучить. И я действительно разбилась для этого в лепешку. Я очень много раз оставалась допоздна в редакции в первые два года.

Что надо учитывать перед тем, как устраиваться на работу

У меня была показательная история с Cosmopolitan. Когда я пришла, решила менять команду. Мы не со всеми прощались, но, тем не менее, я привела довольно много новых людей. Например, я искала редактора. Меня поразило, что люди, которые нанимаются в компанию, почему-то ничего о ней не знают.

Если вы устраиваетесь в небольшой проект, несложно найти имена, фамилии тех, кто им занимается. Зайдите в их аккаунты, посмотрите их бэкграунд, что нравится этим людям, чем они гордятся. Проявите свою осведомлённость жизнью проекта, в который вы идёте.

Я много раз сталкивалась с тем, что людям, которые приходили наниматься в Cosmopolitan, было совершенно всё равно. Я видела, что человек ничего не понимает, а просто хочет попасть в какую-то глянцевую сказку. Её не будет: будет очень конкретная работа, и для того, чтобы получить её, нужно быть на шаг впереди остальных. А для этого надо просто обладать какими-то знаниями, которые сейчас находятся в открытом доступе.

Про партнёрство в бизнесе

Для меня запустить бизнес одной — крайне сложно. Поэтому я очень рада, что вовремя встретила партнёра. Благодаря тому, что нас двое, мы смогли многое реализовать, не пробуксовывая, и двигаться гораздо быстрее.

Партнёрство требует довольно высокой степени осознанности. Надо очень хорошо уметь отделять личное от рабочего.

Потому что обязательно будут конфликтные моменты, когда кто-то кого-то недопонял или что-то не то подумал. Это как в любых отношениях: будет всё то же самое, только вы ещё и партнёры.

Я честно скажу, что наше партнёрство протекает очень гармонично. Не знаю, что сыграло роль. Например, у нас действительно разная экспертиза, разные ценности в жизни, и поэтому мы не сталкиваемся лбами. Нам не хочется заниматься одними и теми же вещами или быть за них ответственными. При этом мы в Quarz до сих пор все серьёзные вопросы решаем вместе.

Про жизненный баланс

Мне 36 лет, и я чётко понимаю, что мне нужно железно придерживаться определённого графика, чтобы находиться в ресурсе каждый день. Если бы я сейчас имела какую-то мега амбициозную работу в огромной корпорации, где мне бы дышали в спину, возможно, подолгу находилась бы в офисе. И тогда это был бы совершенно другой образ жизни. Потому что когда я теряю свой ресурс, появляются вредные привычки: я начинаю по-другому питаться, курить, пить больше алкоголя и меньше спать.

Думаю, сейчас очень сильно меняется тренд на отношение к работе. Гораздо больше людей ходят на терапию к психологам, у них другие привычки и просто другое отношение к жизни.

О медийности

Хотя я много и часто рассказываю о себе, я всё равно не обладаю той степени экстравертности, которой могут похвастаться многие. И я думаю, что мне не органично вести инстаграм каждый день. Я могла быть гораздо активнее в соцсетях, но не делаю этого — просто потому, что однажды поняла: не хочу пересиливать и заставлять себя. Поэтому думаю, тут бесполезно грести против своей природы.

Популярная страница в соцсетях — это работа. Это огромное количество затраченных часов. Это определённый образ жизни: если он вам органичен, если есть ощущение, что это каким-то образом драйвит и на это есть запрос, делайте.

А если этого нет, бесполезно. Другой вопрос, что всегда можно нанять кого-то, кто будет вести соцсети за тебя. Но будет видно, что это агентская или чья-то ещё работа.

Классный SMM-специалист — кто он

Мне кажется, сейчас это мастер на все руки. Я рада, что люди совмещают такое количество навыков: и снимают видео, и монтируют их, и пишут тексты, и обрабатывают фото. Это здорово. С другой стороны, я вижу очень много однообразного. По какой-то причине люди считают, что например, сделать аккаунты теплого жёлтого цвета — это must для всех и каждого в мире beauty или fashion. Я лично считаю этот тренд ушедшим и призываю всех, вот кто будет подаваться на работу — не делайте так, потому что вы будете одним из пятидесяти, кто так напишет. Даже лучше, если вы расскажете про яркие оттенки в аккаунте, это будет оригинальнее.

Безусловно, SMM-специалист — очень важная профессия, которая пока, я думаю, только подрастает. Тут надо шлифовать и шлифовать мастерство, работать над собой. Классный работник должен быть гибким, решать несколько задач одновременно. В целом, нужно умение упаковать материал в какую-то историю, рассказать её, вовремя собрать классные референсы. Но если ты не любишь что-то по настоящему, продать тебе это будет сложно.

Хочется сказать ещё про редакторов. Меньше разбега для автора текста: он должен коротко изложить всю суть, зацепить кого-то, придумывать яркие цитаты для того, чтобы кто-то прочитал текст. Это тоже очень важный навык. Людей, которые пишут классные и качественные тексты, очень мало. Поэтому писать ёмко, но при этом осмысленно — востребованный навык.

Что стоит почитать

Telegram-канал «Репортёр Щербакова». Катя была редактором в глянце, а сейчас она ведёт канал о журналистике, рассказывает о разных жанрах. Она приводит в пример конкретные статьи, которые выходят на ресурсах, и описывает, почему они крутые.

Катя была редактором в глянце, а сейчас она ведёт канал о журналистике, рассказывает о разных жанрах. Она приводит в пример конкретные статьи, которые выходят на ресурсах, и описывает, почему они крутые. Максим Ильяхов «Пиши, сокращай». Это мега важная книга, потому что всем, особенно молодёжи, жалко тот контент, который они «родили». Надо учиться себя редактировать. Делайте короче, но лучше.

Это мега важная книга, потому что всем, особенно молодёжи, жалко тот контент, который они «родили». Надо учиться себя редактировать. Делайте короче, но лучше. Grace Mirabella, In and Out of Vogue. Она была не самым знаменитым главным редактором американского Vogue в восьмидесятых годах, но написала хорошую, структурированную книгу, которая касается индустрии.

Она была не самым знаменитым главным редактором американского Vogue в восьмидесятых годах, но написала хорошую, структурированную книгу, которая касается индустрии. Антон Носик, Галина Тимченко «Дорогая редакция, подлинная история Ленты.ру». В книге очень классно написано, какое взаимодействие бывает с аудиторией и какие сложности встречаются на пути редактора. Прочитайте, это очень весело и просто классно.

В книге очень классно написано, какое взаимодействие бывает с аудиторией и какие сложности встречаются на пути редактора. Прочитайте, это очень весело и просто классно. Легс Макнил, Джиллиан Маккейн «Прошу, убей меня». Очень хорошая книга об истории американского панка конца шестидесятых. Если есть возможность — читайте в оригинале, потому что русский перевод не очень точный. Почему книгу надо прочитать? Она собрана из интервью профессиональных журналистов, которые беседовали с музыкантами и людьми, которые их окружали, в конце шестидесятых. Это захватывающая книга для тех, кто любит музыку.

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