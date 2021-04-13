«Я редко даю шанс тем, кто говорит: “Я сейчас не могу, я волнуюсь”, — и уходит. Для меня это не бойцы»

Сегодня её герой — Вадим Зеленский, основатель группы компаний Zelenski, топ-менеджер. Он расскажет о том, как создал свою компанию, что он обычно спрашивает на собеседовании и почему в 2021 году учиться на турагента — плохая идея.

Про начало пути

Я работал ещё будучи студентом. Это были 90-е, все пытались подрабатывать, потому что стипендии не хватало. Я неожиданно оказался в туристической компании, первой в России в то время. Трудился там два года, потом компанию купили, затем — перекупили, и меня уволили. Я был слишком инициативным, просил повышения. Мне сказали, что я не нужен и вообще надоел.

До увольнения мне платили 180 долларов в месяц, довольно много для того времени. Я шиковал и отлично себя чувствовал. Но хотелось 500, а лучше 700. И я пошёл на собеседования к своим знакомым. Мне все говорили, что я классный парень, но никто не хотел платить 700 долларов.

Клиенты, с которыми я работал в первой компании, знали мой номер телефона. Они стали мне звонить и просить помочь с туристическими поездками. Тогда я понял, что, управляя своим бизнесом, можно зарабатывать гораздо больше, чем в найме. И открыл собственное дело.

Всё, что я делаю, сосредоточено вокруг бизнес-тревела — за исключением моего проекта Weekends.Travel. Он был про розничные турпакеты на выходные, но уже давно сдулся. Есть профессиональное и розничное издание, иностранный журнал BusinessTraveller по русской лицензии. Мы в своей деятельности много соприкасаемся с авиакомпаниями, гостиницами, и нам было не так сложно сложить этот медийный актив и его развивать.

Про образование

Я знаю, что российское техническое образование — качественное, «трушное». Гуманитарное образование не всегда соответствует высокому уровню. Да, ВШЭ, Финансовая академия выпускают хороших специалистов, но, к сожалению, институт туризма в стране так себе. Сейчас учиться на турагента — не лучшая идея.

Что касается бизнес-образования, я учился в «Сколково», закончил его в 2010 году. Я поступал туда на волне энтузиазма. Тогда происходила либерализация власти, кзалось, что вот-вот заработают социальные лифты и у власти встанут люди с бизнес-прошлым, а не выпускники школы ФСБ или секции по дзюдо. Этого не случилось.

Я всё равно рад, что учился в «Сколково» — там самое сильное бизнес-образование и лучшие профессора, которые приезжают из-за границы.

На учёбе ты решаешь кейсы в группах с очень успешными людьми. Это многое даёт. Ведь обычно как: придумываешь свою версию и считаешь её правильной. А потом ты её представляешь, сокурсники начинают давать обратную связь, и ты понимаешь, насколько не абсолютными знаниями обладаешь. А ещё ты приобретаешь знакомства, связи. Всё это идет в комплекте. При желании через одно рукопожатие можно познакомиться с любым человеком в этой стране.

На что должны обращать внимание молодые специалисты

Туризм — это огромная сфера. Она, как и многие сферы потребления, меняется благодаря технологиям. Поэтому я думаю, что всем очень важно развиваться в этом ключе. Мы видим, что не проигрывают те, кто занят программированием и IT. Те, кто понимает IT-решения, наверху гребня волны.

Всё идёт в сторону технологизации, чтобы потребитель мог самостоятельно делать покупки без участия посредника. Начинающим специалистам важно это понимать.

О собеседованиях

Я всегда спрашиваю, какой у человека уровень английского языка. Допустим, мне отвечают: «Отлично, у меня уровень Intermediate». Тогда прошу рассказать о себе на английском. И тут людей вырубает, становится понятно, что они ничего не знают. Я допускаю, что влияет стресс, но редко даю шанс тем, кто говорит: «Я сейчас не могу, я волнуюсь», — и уходит. Для меня это не бойцы.

Прогнозы в тревел-индустрии

Во-первых, наша индустрия находится в эпицентре взрыва. Люди путешествуют, летают в Сочи, на Мальдивы. Но корпоративные командировки у большинства компаний запрещены, а это то, чем мы занимаемся. Работодатель несёт ответственность за сотрудника, поэтому у многих компаний существуют запреты на выезды.

В этом году взлетел внутренний туризм. Начиная с июля, когда разрешили полёты по России и открылись курорты, туда поехало такое количество людей, которого там никогда не было. Я пытался давать прогнозы, но ни один не сбылся.

Я отказывался верить во вторую волну, думал, что всё закончилось. Но она пришла. Это не просто вторая волна, это экономика, которая легла во всём мире: люди недополучают деньги, изменили свой лафстайл из-за всего, что происходит, упала их платёжеспособность. Я надеюсь, что это закончится к маю, в странах начнётся дистрибуция вакцины, и люди перестанут бояться.

О любимых книгах

У меня аллергия на бизнес-книжки, я не читаю бизнес-литературу. Могу посоветовать «Войну и мир» Толстого, Достоевского, всю классику из школьной программы. Но в школе мы литературу не читаем, мы её проходим. Она открывается по-другому, когда перечитываешь её во взрослом возрасте. Перечитывая каждые 10 лет, каждый раз будешь открывать для себя что-то новое.

Советы по ведению бизнеса

Получайте прибыль. В любом деле надо понимать, где будут деньги. Без этого стартап не взлетит.

Всегда есть тот, кто готов вложиться, поверить в идею. Ищите такого человека и делайте с ним бизнес.

Если ты хочешь попасть на работу к герою интервью, заполни резюме!

Фото на обложке: Unsplash