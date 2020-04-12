«Самое важное — это твой личный бренд и миссия». Советы от директора Crimson Russia

Сегодня её герой — Эндрю Вутен, 23-летний директор Crimson Education Russia, компании, которая помогает школьникам поступить в зарубежные вузы. Он рассказал о плюсах образования за границей, личном бренде, миссии и о том, какие профессии будут востребованы через 20-30 лет.

Профиль идеального студента Лиги плюща

Идеальный студент для Лиги плюща — тот, у кого есть личный бренд. Это значит, что есть какая-то глубокая ценность, что-то, что человеку очень важно, и каким образом он хочет изменить мир. Например, это такой выдающийся человек, как Грета Тунберг.

Но есть те, кто хочет делать проекты в меньшем масштабе. Тогда у них должен быть глубокий интерес к чему-то. Нужно, чтобы заявка была исключительной, именно с этим мы и помогаем в Crimson Education.

Есть три основных элемента, по которым оценивают заявку в университеты Лига плюща: академическая успеваемость, внешкольная деятельность и сама заявка — эссе и интервью. По академической части администрацию интересуют оценки в школе и экзамены — от них поступление зависит примерно на 40%. Если плохо учиться, поступить в топовый университет можно, но будет намного сложнее.

В заявке в Гарвард или любой американский университет надо перечислить десять вещей, которыми ты занимался помимо учёбы, начиная с восьмого класса. Не обязательно, чтобы все десять инициатив были грандиозными. Обычно это два-три больших проекта, над которыми ты работаешь несколько лет, а остальные семь-восемь — это хобби.

Ты пишешь эссе, а потом проходишь собеседование с выпускником того университета, в который подал заявку. Его цель — не проверить твои знания, а понять, насколько ты подходишь культуре университета.

Про компьютерные технологии

Мне кажется, что определенный уровень программирования должны знать все — потому что это базовая логика. Это необходимо во всех работах будущего. Даже в Excel набирать формулы — это, по сути, программирование. А уметь пользоваться этим должен каждый, кто хочет иметь работу через 20-30 лет.

На самом деле это не так страшно и сложно: можно открыть канал на YouTube и пройти курс «как пользоваться Excel» за пять часов.

А вот учиться писать код страницы, программного обеспечения или приложения, думаю, нужно далеко не каждому.

Профессии будущего

Я думаю, что большинство профессий будущего будут междисциплинарными. Это пересечение психологии и экономики, биологии и инженерии, математики и менеджмента. Самые востребованные специалисты — те, кто хорошо знают две сферы и могут приносить новые идеи.

В профессиях будущего самый главный скилл — уметь быстро учиться, потому что те знания, которые сейчас даются в университетах, не будут через 10-20 лет использоваться в индустрии. Важнее быстро учиться, находить информацию, уметь исследовать вопрос.

Зачем нужны университеты

Престижные университеты хороши тем, что они не пичкают людей знаниями, а фокусируются на том, чтобы научить их критически мыслить. На каждом предмете нас учили задавать глубокие и фундаментальные вопросы.

На экзамене по философии нас не спрашивали, насколько хорошо мы знаем Аристотеля, когда он родился, чему обучался, во что верил. Намного важнее было то, что мы смогли увидеть его аргумент, проанализировать его, найти в нём пробелы.

И такие способности важны в бизнесе, в переговорах, когда ты способен найти логические ошибки в том, что человек говорит. В топовых университетах научат говорить, почему ты не согласен, в чём логическая ошибка.

Про личный бренд

Личный бренд определяет ценности. У человека должно быть очень чёткое понимание того, что для него самое важное.

Как происходит связь между ценностью и личным брендом? Ценность сформирует твоё видение мира. Если у человека есть чёткое понимание того, что для него самое важное, то у него будет и понимание того, каким мир должен выглядеть. И отталкиваясь от этого видения, он создаёт себе миссию. Он превращает свою мечту в жизнь.

Те же оценки, внешкольная деятельность, достижения в резюме, первая работа — всё должно быть максимально близко и направлено в сторону миссии этого человека.

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Фото на обложке: Unsplash