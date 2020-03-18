Как подготовиться к ЕГЭ, все успеть и не струсить на экзамене — рассказывают преподаватели вузов

Делимся с вами самыми полезными советами от профессионалов.

Среди экспертов были Мария Володина — преподаватель химфака МГУ и сотрудник факультета общей физиологии и регуляторных пептидов биофака МГУ и сотрудник Ассоциации победителей олимпиад Полина Шлапакова.

Нестандартные подходы к запоминанию информации, техники повышения продуктивности и список востребованных профессий – три кита, на которых держится успешная подготовка к ЕГЭ. Такие советы получили выпускники от преподавателей вузов на дне открытых дверей в онлайн-школе « Фоксфорд ».

Подготовка к ЕГЭ

Чтобы получить высокие баллы, готовиться надо ежедневно, всесторонне и без нервов.

Главное — это определиться с предметами заранее. Желательно до начала 11 класса. Ориентируйся на требования вузов по специальностям, а также посмотри баллы предыдущих лет.

Желательно до начала 11 класса. Ориентируйся на требования вузов по специальностям, а также посмотри баллы предыдущих лет. Эксперты рекомендуют завести план подготовки в бумажном или электронном виде. В таблице отмечай свои ежедневные успехи – пройденные темы, решенные задачи. Особое внимание уделяй тем предметам, которые знаешь меньше. Предлагаю воспользоваться вот таким планером.

Особое внимание уделяй тем предметам, которые знаешь меньше. Предлагаю воспользоваться вот таким планером. Для начала важно хорошо заботать теорию, а затем уже сконцентрироваться на практике. Решай задачи сложнее уровня ЕГЭ: составители экзаменов умеют удивлять. Тебе нужен такой уровень подготовки, который позволяет не пугаться нового типа задач.

Тренируй свое умение переключаться между задачами. Не нужно решать все строго по порядку, делай задания в произвольном порядке.

При подготовке обращай внимание на источники: не стоит доверять составителям тестов из групп в соцсетях, лучше искать проверенные материалы с официальных сайтов.

лучше искать проверенные материалы с официальных сайтов. Когда изучаешь сложную тему, используй нестандартные подходы. Мозг лучше запоминает яркие ассоциации и то, что вызывает положительные эмоции. Например, можно повторять законы термодинамики перед тем, как открыть холодильник, а к любым новым терминам придумывай ассоциации. Сложным научным данным ищи применение в обычной жизни. Полезно также рассказывать о том, что узнал, другим людям, например, поделитесь с родителями трудной темой из биологии. Чем чаще ты повторяешь, тем лучше запоминаешь.

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Тайм-менеджмент

Всё успеть и не сидеть над учебниками круглые сутки помогут несколько простых техник для повышения продуктивности.

Сперва изучи, сколько времени и на что ты тратишь ежедневно. Запиши, сколько часов учишься, сколько времени проводишь с друзьями или бездельничаешь, сколько уходит на питание, гигиену, уборку. Исходя из записей, оптимизируйте свой график. Например, можно меньше залипать в гаджетах.

В любой план подготовки нужно включать время на отдых. Это позволит переключиться и расслабиться, не испытывая при этом чувство вины.

Заниматься подготовкой к экзаменам надо ежедневно. Попробуй применить технику «45-15»: 45 минут ты уделяешь подготовке, 15 минут – отдыху или активным занятиям, например, домашним делам.

Расставить приоритеты в задачах поможет матрица Эйзенхауэра. Выпиши список дел, затем начерти квадрат из четырех ячеек. Распредели дела по следующие категориям:

важные и срочные;

важные и несрочные;

неважные срочные;

неважные и несрочные;

Благодаря такому анализу время найдется на каждое дело. Сначала решаешь те дела, которые нельзя отложить. Также включаешь в день хотя бы одно дело из списка важных, но не срочных. А вот неважные и несрочные дела терпеливо ждут своего часа.

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Выбор профессии и вуза

При выборе будущей профессии ориентируйся на два фактора: свои интересы и востребованность профессии.

Подумай и оцени, что тебе удается лучше всего? В каком деле пригодятся эти навыки? Принесет ли это дело доход?

Когда сможешь очертить примерный круг профессий, приступай к их изучению. Пообщайтесь со студентами этих специализаций, чтобы узнать, с какими трудностями их пришлось столкнуться, как проходит обучение, не разочаровались ли они в своем выборе. По возможности поговори и с профессионалами, читай интервью успешных людей, посещай мастер-классы и площадки по профориентации.

Перечень востребованных профессий широк:

программисты;

учителя;

врачи;

специалисты по работе с клиентами;

менеджеры по продажам;

быстроразвивающиеся диджитал-профессии: менеджеры продукта, маркетологи, SMM-специалисты, таргетологи.

Выбрать вуз проще, когда уже определился с профессией. Смотри рейтинги вузов, изучай требования, которые нужно выполнить для поступления.

Не пренебрегай посещением в дни открытых дверей. Там можно увидеть вуз изнутри, познакомиться с преподавателями и «пощупать» студенческую жизнь.

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Еще при выборе вуза можно ориентироваться на квалификацию преподавателей, наличие бюджетных мест, успехи выпускников.

Лидеры международных рейтингов вузов, выпускники которых получают более высокую зарплату в России: МГТУ, МФТИ, МГУ, ИТМО, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, СПбГУ.

Что надо сделать прямо сейчас:

Готовься к экзаменам каждый день.

Для запоминания сложных тем используй метод ассоциаций.

Применяй техники тайм-менеджмента и не забывай про отдых.

При выборе профессии ориентируйся на свои способности и востребованность специалистов отрасли.

Посещай дни открытых дверей в вузах.

Ищи информацию до тех пор, пока у тебя не останется сомнений в своем выборе.

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