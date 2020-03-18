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Как подготовиться к ЕГЭ, все успеть и не струсить на экзамене — рассказывают преподаватели вузов

YOUNG
Юля Талецкая
Юля Талецкая

Главный редактор онлайн-школы «Фоксфорд»

Мария Передок

Нестандартные подходы к запоминанию информации, техники повышения продуктивности и список востребованных профессий – три кита, на которых держится успешная подготовка к ЕГЭ. Такие советы получили выпускники от преподавателей вузов на дне открытых дверей в онлайн-школе «Фоксфорд».

Среди экспертов были Мария Володина — преподаватель химфака МГУ и сотрудник факультета общей физиологии и регуляторных пептидов биофака МГУ и сотрудник Ассоциации победителей олимпиад Полина Шлапакова.

Делимся с вами самыми полезными советами от профессионалов. 

Как подготовиться к ЕГЭ, все успеть и не струсить на экзамене — рассказывают преподаватели вузов

Подготовка к ЕГЭ

Чтобы получить высокие баллы, готовиться надо ежедневно, всесторонне и без нервов.

  • Главное — это определиться с предметами заранее. Желательно до начала 11 класса. Ориентируйся на требования вузов по специальностям, а также посмотри баллы предыдущих лет. 
  • Эксперты рекомендуют завести план подготовки в бумажном или электронном виде. В таблице отмечай свои ежедневные успехи – пройденные темы, решенные задачи. Особое внимание уделяй тем предметам, которые знаешь меньше. Предлагаю воспользоваться вот таким планером.
  • Для начала важно хорошо заботать теорию, а затем уже сконцентрироваться на практике. Решай задачи сложнее уровня ЕГЭ: составители экзаменов умеют удивлять. Тебе нужен такой уровень подготовки, который позволяет не пугаться нового типа задач. 
  • Тренируй свое умение переключаться между задачами. Не нужно решать все строго по порядку, делай задания в произвольном порядке.
  • При подготовке обращай внимание на источники: не стоит доверять составителям тестов из групп в соцсетях, лучше искать проверенные материалы с официальных сайтов.
  • Когда изучаешь сложную тему, используй нестандартные подходы. Мозг лучше запоминает яркие ассоциации и то, что вызывает положительные эмоции. Например, можно повторять законы термодинамики перед тем, как открыть холодильник, а к любым новым терминам придумывай ассоциации. Сложным научным данным ищи применение в обычной жизни. Полезно также рассказывать о том, что узнал, другим людям, например, поделитесь с родителями трудной темой из биологии. Чем чаще ты повторяешь, тем лучше запоминаешь.

Фото: Shutterstock

Тайм-менеджмент

Всё успеть и не сидеть над учебниками круглые сутки помогут несколько простых техник для повышения продуктивности. 

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Сперва изучи, сколько времени и на что ты тратишь ежедневно. Запиши, сколько часов учишься, сколько времени проводишь с друзьями или бездельничаешь, сколько уходит на питание, гигиену, уборку. Исходя из записей, оптимизируйте свой график. Например, можно меньше залипать в гаджетах. 

В любой план подготовки нужно включать время на отдых. Это позволит переключиться и расслабиться, не испытывая при этом чувство вины. 

Заниматься подготовкой к экзаменам надо ежедневно. Попробуй применить технику «45-15»: 45 минут ты уделяешь подготовке, 15 минут – отдыху или активным занятиям, например, домашним делам.

Расставить приоритеты в задачах поможет матрица Эйзенхауэра. Выпиши список дел, затем начерти квадрат из четырех ячеек. Распредели дела по следующие категориям: 

  • важные и срочные;
  • важные и несрочные;
  • неважные срочные;
  • неважные и несрочные;

Благодаря такому анализу время найдется на каждое дело. Сначала решаешь те дела, которые нельзя отложить. Также включаешь в день хотя бы одно дело из списка важных, но не срочных. А вот неважные и несрочные дела терпеливо ждут своего часа.

Фото: Shutterstock

Выбор профессии и вуза

При выборе будущей профессии ориентируйся на два фактора: свои интересы и востребованность профессии.

Подумай и оцени, что тебе удается лучше всего? В каком деле пригодятся эти навыки? Принесет ли это дело доход?

Когда сможешь очертить примерный круг профессий, приступай к их изучению. Пообщайтесь со студентами этих специализаций, чтобы узнать, с какими трудностями их пришлось столкнуться, как проходит обучение, не разочаровались ли они в своем выборе. По возможности поговори и с профессионалами, читай интервью успешных людей, посещай мастер-классы и площадки по профориентации. 

Перечень востребованных профессий широк:

  • программисты;
  • учителя;
  • врачи;
  • специалисты по работе с клиентами;
  • менеджеры по продажам;
  • быстроразвивающиеся диджитал-профессии: менеджеры продукта, маркетологи, SMM-специалисты, таргетологи.

Выбрать вуз проще, когда уже определился с профессией. Смотри рейтинги вузов, изучай требования, которые нужно выполнить для поступления. 

Не пренебрегай посещением в дни открытых дверей. Там можно увидеть вуз изнутри, познакомиться с преподавателями и «пощупать» студенческую жизнь. 

Фото: Shutterstock

Еще при выборе вуза можно ориентироваться на квалификацию преподавателей, наличие бюджетных мест, успехи выпускников.

Лидеры международных рейтингов вузов, выпускники которых получают более высокую зарплату в России: МГТУ, МФТИ, МГУ, ИТМО, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, СПбГУ.

Что надо сделать прямо сейчас: 

  • Готовься к экзаменам каждый день. 
  • Для запоминания сложных тем используй метод ассоциаций.
  • Применяй техники тайм-менеджмента и не забывай про отдых.
  • При выборе профессии ориентируйся на свои способности и востребованность специалистов отрасли.
  • Посещай дни открытых дверей в вузах.
  • Ищи информацию до тех пор, пока у тебя не останется сомнений в своем выборе.

Фото на обложке: Shitterstock / LStockStudio

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