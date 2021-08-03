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Что такое профессиональные мероприятия и как они помогают начать карьеру студентам

YOUNG
Анна Бушланова
Анна Бушланова

Продюсер форума Baltic Weekend, руководитель Student Baltic Weekend

Ирина Печёрская

Вопрос, как начинать развивать свою карьеру, стоит у студентов достаточно остро, особенно на последних курсах университета. Среди возможных вариантов — ранние стажировки, дополнительные курсы, профессиональные мероприятия. Анна Бушланова, продюсер форума Baltic Weekend, руководитель Student Baltic Weekend, подробно рассказала о последнем варианте. 

Ее рекомендации и наблюдения будут полезны студентам и выпускникам всех направлений, так как алгоритмы вхождения в профессию и работы бизнеса по привлечению молодых специалистов мало чем отличаются на различных рынках. Однако в большей степени статья найдет отклик у ребят, которые видят свое развитие в сфере креативных индустрий и диджитала.

Что такое профессиональные мероприятия и как они помогают начать карьеру студентам

Что такое профессиональные мероприятия 

Профессиональные мероприятия — это форумы, конференции, семинары, хакатоны, бизнес-игры, выставки, ярмарки и другие активности, которые чаще всего организуют компании в разных направлениях деятельности для продвижения, обмена опытом и поиска новых кадров. 

Иногда такие мероприятия организуют университеты, например, ярмарки вакансий. Теоретически к ним можно отнести и научные конференции, если на них присутствуют предприниматели или представители бизнеса. Но, как правило, научные конференции преследуют другие цели. 

Иными словами, профессиональные мероприятия — это ивенты, на которых у участников есть возможность показать свою экспертизу, почерпнуть новые знания, которые можно применить в работе, а также завести полезные знакомства с людьми из индустрии. 

 

Плюсы и минусы профессиональных мероприятий 

За последний год мы наблюдаем большой рост EdTech-компаний, которые обещают за короткий срок, от трех до 18 месяцев, обучить с нуля определенной специальности и впоследствии помочь с трудоустройством. 

Но такие программы могут отличаться высокой ценой. В то время, как участие в коротких (длительностью один-три дня) дневных мероприятиях может быть бесплатным и давать моментальный профит. Давайте детально рассмотрим преимущества и недостатки профессиональных ивентов перед образовательными программами.

 

Прокачка с разных сторон

Компании, предлагающие обучение, обычно, выбирают несколько направлений, в которых они могут подтвердить и продвигать собственную компетенцию. Как правило, курс включает в себя базовую информацию, необходимую для дальнейшей работы, а знакомство с интересными кейсами студенты осуществляют сами, на опыте.

На мероприятиях же присутствует сразу несколько специалистов: они из разных компаний, с разным опытом и готовят к выступлению наиболее яркие кейсы и резонансные темы из своего сегмента. У начинающего специалиста в таком случае появляется возможность охватить необъятное в сжатые сроки и узнать больше практической информации. 

 

Возможность самому задавать направление 

Как правило, у всех образовательных программ есть собственный учебный план, который включает в себя темы, тайминг и в целом правила проведения занятий. Если обучение предполагает обратную связь от куратора — супер. Но так бывает не всегда. 

Чаще мы стали наблюдать появление занятий в записи, где при всех своих плюсах единственный фидбэк — это проверка домашнего задания и получение сертификата/диплома по итогу обучения. 

В то же время практически на всех профессиональных мероприятиях после выступления спикера у слушателей всегда есть возможность задать абсолютно любой вопрос — от связанных с личным становлением и успешным успехом до узкоспециализированных тем того или иного рынка. 

 

Конкуренция 

Профессиональные конференции — это массовые мероприятия, куда приходят амбициозные специалисты с близкими вам целями. Это психологический аспект. 

Атмосфера может напоминать соревнование, где человек включается в гонку: нужно сделать все, чтобы выделиться, чтобы вас заметили и пригласили в свою компанию. В данном случае конкуренция может сыграть на руку. 

 

Поверхностное изучение сферы 

Обычно мероприятия длятся один-два дня и, очевидно, что изучить глубоко сферу или даже одну тему с нуля не получится. Но это и не является основной целью ивентов. Профессиональные мероприятия для тех, кто уже что-то понимает и хочет развития в данном направлений, нужных и ценных знакомств, или для тех, кто только «примеряет» на себя сферу, ищет себя и пытается определить, что ему интересно. 

Обучение же нацелено на более глубокое погружение вас в определенную тему. Оно не распыляется на множество направлений, а ведет к конкретной цели. Это отличный вариант для людей, которые уже точно поняли, куда хотят плыть. 

 

Зачем участвовать в профессиональных мероприятиях 

 

Проверенные и актуальные знания

Как правило, приглашенные спикеры — это профессионалы с большим опытом и экспертизой, а, значит, они владеют новой и актуальной информацией, которая еще не успела дойти до учебников и массовой аудитории. 

Эксперты чаще всего делятся своим опытом в формате case study — такой способ получения информации очень эффективен и пока еще редко применяется в университетах. 

 

Живой нетворкинг

На площадках форумов и других мероприятий существует реальная возможность вживую презентовать себя эйчару или другому представителю компании. Конечно, всегда можно написать человеку в социальной сети, но в таком случае вы оставляете ему возможность не ответить. 

И не забываем про самое главное — коммьюнити. Не редкость, когда знакомства с единомышленниками на подобных мероприятиях выливались в интересные и успешные стартапы. 

 

Самоопределение и анализ рынка

Посещение профессиональных мероприятий поможет быстрее погрузиться в закулисье той или иной профессии и узнать о подводных камнях. Это поможет понять, насколько вам действительно интересно выбранное направление.  

Кроме того, это анализ рынка труда в выбранной сфере. Да-да, вы не ослышались. Самый эффективный вариант узнать о возможностях сферы, о философии компании и ее людях — это услышать из первых уст.  

 

Вдохновение

Мероприятия — это всегда про атмосферу, которую создают люди. Это истории успеха, которые не оставят равнодушным и которые мотивируют на действия. Это место, где сосредоточено много горящих своим делом людей. Это море разных идей и решений. Это хорошая встряска и open mind.  

 

Где и как искать  

  1. Следить за календарями и новостями студенческих, отраслевых и бизнесовых СМИ, за социальными сетями интересующих вас брендов и компаний. 
  2. Отслеживать, что публикует ваш и другие университеты в социальных сетях. 
  3. Мониторить, на каких мероприятиях выступают интересные вам инфлюенсеры и эксперты. 
  4. Не забывать про силу соцсетей. Если вы уже подписаны на некий пул нужных людей, групп, мероприятий, то рекомендации ленты вас не обидят.

И напоследок личная рекомендация нескольких профессиональных мероприятий, на которые стоит обратить внимание:

Фото на обложке: Anton Gvozdikov/shutterstock.com

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