В конце ноября пройдёт бесплатный карьерный форум для студентов ProfiWay

Мария Передок
28-29 ноября 2020 года состоится карьерный форум для студентов ProfiWay. Мероприятие пройдёт в онлайн-режиме. Молодым специалистам расскажут, как изменился рынок труда в связи с пандемией COVID-19, а также помогут найти работу, даже если у них пока нет опыта. Для участия надо зарегистрироваться.
В конце ноября пройдёт бесплатный карьерный форум для студентов ProfiWayМария Передок
На мероприятии научат:
- составлять резюме;
- проходить собеседование;
- строить личный бренд и прокачивать soft skills.
Кроме того, участники узнают, какие на сегодняшний день есть актуальные стажировки, как на них попасть и что это даёт в дальнейшем. Организаторы обещают много нетворкинга и неформального общения.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма