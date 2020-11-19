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В конце ноября пройдёт бесплатный карьерный форум для студентов ProfiWay

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

28-29 ноября 2020 года состоится карьерный форум для студентов ProfiWay. Мероприятие пройдёт в онлайн-режиме. Молодым специалистам расскажут, как изменился рынок труда в связи с пандемией COVID-19, а также помогут найти работу, даже если у них пока нет опыта. Для участия надо зарегистрироваться

В конце ноября пройдёт бесплатный карьерный форум для студентов ProfiWay

На мероприятии научат:

  • составлять резюме;
  • проходить собеседование;
  • строить личный бренд и прокачивать soft skills.

Кроме того,  участники узнают, какие на сегодняшний день есть актуальные стажировки, как на них попасть и что это даёт в дальнейшем. Организаторы обещают много нетворкинга и неформального общения. 

Фото на обложке: Unsplash

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