28-29 ноября 2020 года состоится карьерный форум для студентов ProfiWay. Мероприятие пройдёт в онлайн-режиме. Молодым специалистам расскажут, как изменился рынок труда в связи с пандемией COVID-19, а также помогут найти работу, даже если у них пока нет опыта. Для участия надо зарегистрироваться.

В конце ноября пройдёт бесплатный карьерный форум для студентов ProfiWay