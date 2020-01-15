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Популярный, востребованный, доступный: как выбрать язык программирования

YOUNG
Александр Бочкин
Александр Бочкин

Генеральный директор «Инфомаксимум»

Анна Меликян

Выбрать язык программирования — самая первая и порой сложная задача для любого начинающего программиста. Сейчас самых популярных языков — около 10, и каждый из них подойдет для разных целей. Расскажу, как подготовиться к выбору и с чего начать поиски идеального инструмента, а специалисты поделятся своим опытом и предпочтениями. 

Популярный, востребованный, доступный: как выбрать язык программирования

О чем надо позаботиться в первую очередь

  

Подтяни английский язык

Самые лучшие, полные и актуальные источники информации только на английском, и незнание языка будет тебя ощутимо сковывать: лишит возможности общаться с иностранными коллегами и получать новые сведения из первоисточников. К тому же переводы есть не ко всем материалам, и иногда в них бывают ошибки.

Определись со сферой разработки

Существует огромное количество ответвлений, каждое из которых обладает своей спецификой:

  • Создание настольных, серверных или веб-приложений;
  • Разработка мобильных приложений нa Android/iOS;
  • Программирование встраиваемых систем;
  • Системное программирование;
  • Game Dev;
  • Олимпиадное программирование;
  • Работа на основе 1C;
  • Программирование баз данных;
  • Научная теория

Очевидно, что инструменты для создания мобильных приложений не подойдут для разработки мощных высокоинтеллектуальных систем, а изучение, например, Fortran и Lisp могут быть полезны разве что в научных целях.

Что говорит статистика

Итак, ты определился с тем, чем хочешь заниматься и на что готов тратить все свое свободное (и не только) время как минимум полгода. Но выбирая первый язык программирования, стоит обратить внимание на следующие факторы:

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  • Перспективы языка и его популярность на текущий момент;
  • Сложность изучения;
  • Величина комьюнити;
  • Размер заработной платы;
  • Рынок вакансий

Выбор обычно стоит между десятью самыми популярными языками программирования. На них ориентируются IT-компании при поиске кандидатов. 

Узнать, какой язык сейчас самый востребованный, можно в рейтинге PYPL (PopularitY of Programming Language), который берет за основу поисковые Google-запросы в разных странах. По данным на январь 2020, в тройку лидеров входят: 

  • Python

популярность: 29,72%, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 4,3%

  • Java

популярность: 19,03%, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1,9%

  • Javascript

популярность: 8,2%, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 0,1%



Рейтинг TIOBE (TIOBE programming community index), который оценивает популярность языков программирования, подсчитывает не только Google-запросы. Он отдает пальму первенства Java, хотя его позиции и упали на 0,01%. А вот Python (третье место в рейтинге) вырос на 1,41%.



Один из наших backend-разработчиков начал свою карьеру, просто вбив в строке поисковика «топ-10 языков программирования». По его собственному признанию, Java выбрал «на хайпе». Изучил направление, прошел курсы, нашел ментора, решился на стажировку — и вот Влад в нашей команде. 

Любопытный факт: если ты много слышал о языке, хоть и никогда не работал в IT, то и с него можно начать свою карьеру.


Как выбрать язык: советы практикующих разработчиков

Владимир Бухаркин, backend-разработчик

Я работаю с Java – это один из основных языков программирования в нашей компании, он позволяет создавать сложные высокоинтеллектуальные системы. Язык относительно прост, типизирован и, что важно, предсказуем. Это дает возможность учиться думать в правильном направлении. У него большой спектр библиотек и отличный принцип: «Написать один раз и использовать всегда». Удобно. 

В корпоративной разработке я уже больше двух лет, до этого пробовал с C++, php и JavaScript. Считаю, что отличным стартом для любого начинающего специалиста будут курсы, например, от JavaRush, поскольку он ориентирован на практику: написание кода, решение реальных задачек. 

Чтение книг по программированию и алгоритмам обязательны в обучении, кроме того советую завести собственный pet-проект. Много интересных материалов у  «Техносферы», «Технопарка», Otus. 

С++

Вечная тема — мощный C++. Любимый язык большинства учебных заведений, но разобраться в нем новичку будет куда сложнее, чем с другим языком. Однако я сам начинал именно с «плюсов», благодаря ему же написана наша флагманская разработка — первая российская система класса process mining Proceset. С++ — столп идей объектно-ориентированного программирования (ООП), на его изучение времени уйдет много, придется приложить максимум усилий для понимания. Начать учить можно, как и любой другой язык, с базовых основ — синтаксиса. Для этого будет полезно изучить труд Майкла Физерса — «Эффективная работа с унаследованным кодом», где подробно расписано, как читать, исправлять и совершенствовать свой код с примерами на C++.

Kotlin

Не самый популярный, но совершенно точно с перспективой — Kotlin. В рейтинге PYPL он поднялся на три пункта за год, обходя более известные Go и Ruby. На самом популярном ресурсе по поиску работы в нашей стране более тысячи вакансий с указанием Kotlin.

Роман Гордеев, backend-разработчик

Kotlin — очень интересный язык: «молодой», универсальный и быстро развивающийся. Его особенности в том, что, во-первых, он кроссплатформенный, во-вторых, дает возможность писать серверный код и UI, создавать мобильные приложения. Относительно простой синтаксис позволяет использовать в работе те же инструменты, что и на Java. Преимущество же Kotlin в том, что можно внедрять в код уже написанные на Java приложения, но сам он при этом более лаконичный. Выразить мысли проще, а ошибок может быть меньше. 

Однако главное, что нужно знать — любой, даже самый сложный язык программирования — лишь инструмент, который отображает твои навыки как разработчика. И если ты хочешь в будущем довольствоваться не только джуниор-уровнем, но стать ведущим специалистом в этой области, надо прийти к пониманию того, как все устроено. 

Неважно, с чего именно ты начнешь путь в IT, главное — это сделать первый шаг, не бояться ошибиться и не терять терпения. Оно тебе очень пригодится!

Фото на обложке: Unsplash

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