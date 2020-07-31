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Кружковое движение НТИ и аэропорт «Пулково» проведут хакатон для школьников и студентов
YOUNG
Мария Передок
С 14 по 16 августа пройдёт онлайн-хакатон Pulkovo.Hack, организованный аэропортом «Пулково» и проектом «Практики будущего» от Кружкового движения НТИ. Поучаствовать могут школьники 8-11 классов и студенты 1-2 курсов. Подать заявку на участие надо до 13 августа.
Кружковое движение НТИ и аэропорт «Пулково» проведут хакатон для школьников и студентовМария Передок
Участникам хакатона предложат две задачи:
- Составить годовой план-график обучения и сделать автоматическое планирование ресурсов на обучение работников компании. В итоге должна появиться готовая программа на основе таблиц с данными (преподавательский состав, расписание занятий, информация об аудиториях), которая будет автоматически составлять расписание учебного центра.
- Рассчитать пропускную способность для обучения внешних заказчиков центра. Участники должны оценить пропускную способность и загрузку центра, спрогнозировать, какие объёмы продаж он сможет выполнить и по итогу составить план-график.
Участвовать могут ребята из любых регионов страны. Лучшие команды пройдут стажировку на базе «Пулково», а также примут участие в финале Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».
Фото на обложке: пресс-служба Кружкового движения НТИ
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