С 14 по 16 августа пройдёт онлайн-хакатон Pulkovo.Hack, организованный аэропортом «Пулково» и проектом «Практики будущего» от Кружкового движения НТИ. Поучаствовать могут школьники 8-11 классов и студенты 1-2 курсов. Подать заявку на участие надо до 13 августа.

Кружковое движение НТИ и аэропорт «Пулково» проведут хакатон для школьников и студентов